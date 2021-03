HanseWerk-Tochter SH Netz verlegt neue Mittelspannungskabel und errichtet fernsteuerbare Ortsnetzstation in Meldorf

Erstellt von Presse Allgemein

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz), Tochterunternehmen von HanseWerk, investiert in die Versorgungssicherheit der Stromkunden in der Stadt Meldorf. Zur Netzverstärkung wird der Netzbetreiber, der zur HanseWerk-Gruppe gehört, im Büttelsweg am Schwimmbad ein neues 20 kV-Mittelspannungskabel verlegen. Mit den Bauarbeiten startete die Firma Oellrich im Auftrag von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, am Montag, 22. März 2021. Die Maßnahme soll Ende April abgeschlossen werden. Investition: rund 30.000 Euro.

Ein zweites Projekt schließt sich im Bereich der Straße An der Miele an. Hier wird SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, ein altes 20 kV-Mittelspannungskabel erneuern und eine bestehende Ortsnetzstation gegen eine intelligente Ortsnetzstation austauschen. Von dem Engagement des Netzbetreibers SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, profitieren die Kunden in Meldorf. ?Durch den Einsatz der modernen Ortsnetzstation, die über die zentrale Netzleitstelle von SH Netz in Rendsburg fernsteuerbar ist, können wir im Störungsfall schneller reagieren, um angeschlossene Haushalte wieder ans Netz zu bringen?, betont Tobias Ernecke, Leiter des Netzcenters von SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, in Meldorf. Die Station wandelt Mittelspannung in die in Niederspannungsnetzen übliche Spannung von 400 Volt um, die für die Versorgung der angeschlossenen Haushalte benötigt wird.

Die rund 77.000 Euro teure Baumaßnahme beginnt in den Osterferien im April. Die Arbeiten führt auch hier die Firma Oellrich aus Friedrichstadt als Dienstleister aus. Die Fertigstellung ist für Ende Mai vorgesehen. ?Bei beiden Baumaßnahmen versuchen wir die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten?, so Ernecke von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

