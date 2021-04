Ein Plan für die Tonne / Kommentar von Rieke Wiemann

Erstellt von Presse Allgemein

Die Idee von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Verbreitung von Mikroplastik in der Natur einzudämmen, ist zwar löblich: Sie will die Qualität von Biomüll verbessern, der letztlich als Dünger oder Kompost in Böden und Gewässer gelangt. Doch an der Umsetzung hapert es gewaltig, denn Schulze setzt an der falschen Stelle der Entsorgungskette an – bei den Kompostier- und Vergärungsanlagen. Sofern der Bioabfall mehr als 0,5 Prozent Fremdstoffe wie Plastik enthält, müssen sie ihn künftig erst bereinigen, bevor sie ihn verarbeiten.

Statt an der Ursache anzusetzen – nämlich bei den Bürger*innen, die neben Kartoffelschalen und hartem Brot auch wahllos Plastikpackungen in die Biotonne werfen -, will die Regierung nur die Symptome lindern. Das ist ungefähr genauso sinnlos, wie einen Schimmelfleck im Badezimmer einfach nur zu überpinseln. Viel effektiver wäre es, zu verhindern, dass überhaupt erst Plastik in den Biomüll gelangt. Umweltverbände rufen zu Recht nach schärferen Kontrollen der Tonnen und Konsequenzen bei Fehlwürfen. Gleichzeitig muss die Regierung dafür sorgen, dass alle Haushalte eine Biotonne haben, damit es die Küchen- und Gartenabfälle auch in die Kompostieranlagen schaffen. Obwohl die Kommunen seit sechs Jahren dazu verpflichtet sind, das Trennen von Biomüll anzubieten, besitzt laut Naturschutzbund nur jeder zweite Haushalt eine solche Tonne. Das ist fatal, denn viele Kon­su­men­t*in­nen ohne Biotonne und ohne Komposthaufen schmeißen die Abfälle in den Restmüll – und der wird verbrannt. Nach Schätzungen des Umweltbundesamts besteht der deutsche Restmüll zu fast 40 Prozent aus Biomüll.

Dabei ist Biomüll das Mittel gegen Naturzerstörung schlechthin. Aus den Abfällen kann sowohl klimafreundliches Biogas entstehen als auch umweltfreundlicher Kompost und Dünger, der Torfe und chemische Stickstoffdünger ersetzt. Um das Potenzial von Biomüll voll auszuschöpfen, muss nicht nur der Anteil an Plastik und anderen Fremdstoffen radikal minimiert, sondern auch die Biotonne zur Pflicht gemacht werden.

Pressekontakt:

taz – die tageszeitung

Susanne Knaul

Telefon: +49 30 25902 255

meinung@taz.de

Original-Content von: taz – die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Mehr Bio-Müll zur Wiederverwertung Die Deutschen müssen künftig mehr Müll sortieren, wie es das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz vorschreibt. Mit diesem Gesetz sollen die Wiederverwertungsquoten von derzeit 64% beim Hausmüll gesteigert werden. Bald wird es zur Pflicht, Müll strickt getrennt zu sammeln: Biomüll, Papier-, Kunststoff-, Glas und Wertstoffabfälle: Recycling erhält den Vorrang vor Müll-Verbrennung. Biomüll privater Haushalte eignet sich bestens zur Wiederverwertung. Wi... Ideen für weniger Verpackungsmüll bei „plan b“ im ZDF (FOTO) Dosen, Plastik oder Kartons – der Verpackungsmüll wächst stetig. Zudem können viele Verpackungen nicht richtig recycelt werden oder landen durch unsachgemäße Entsorgung in der Umwelt. Da sind Ideen gefragt, wie sich Verpackungsmüll vermeiden lässt. „plan b“ stellt am Samstag, 9. Mai 2020, 17.35 Uhr im ZDF, in „Schluss mit dem Verpackungswahn – Wie wir weniger […]... taz-Kommentar von Malte Kreutzfeld zum Atommüll-Gesetz/ Frechheit der Konzerne siegt Mit der Einigung auf das Gesetz, das den künftigen Umgang mit dem Atommüll regelt, kommt die Politik den Konzernen weit entgegen – zu weit. Zwar ist es im Grundsatz nachvollziehbar, das Geld für die Endlagerung plus Sicherheitszuschlag lieber jetzt zumindest teilweise zu sichern, als später nach einer möglichen Insolvenz der AKW-Betreiber gar nichts mehr zu […]... Gemeinsam für mehr Plastikrecycling / Unternehmensinitiative geTon begrüßt 5-Punkte Plan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze Die Initiative geTon (Gelbe Tonne) begrüßt den heute vorgestellten 5-Punkte-Plan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze als Einladung zu einem neuen Dialog. Die pragmatischen Vorschläge fassen verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung von Einwegplastik, für recyclinggerechtes Design und zur Unterstützung internationaler Aktivitäten zusammen. Neu ist vor allem die BMU-Rezyklatinitiative, die das Funktionieren der Stoffkreisläufe voranbringen will. Aufgrund des dauerhaft […]... „plan b“ im ZDFüber Lösungen für weniger Plastikmüll (FOTO) Plastikflaschen, in Plastik verpackte Lebensmittel, Speisenlieferung in Plastik: Pro Kopf entstehen in Deutschland pro Jahr durchschnittlich 38 Kilogramm Verpackungsmüll aus Plastik – und die Coronakrise verschärft derzeit den Trend zu mehr Kunststoffmüll. Von diesen Abfällen werden nicht mal 20 Prozent recycelt. Rund zwei Drittel werden verbrannt, der Rest ins Ausland exportiert. Doch es gibt verschiedene […]...