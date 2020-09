EuGH erlaubt Beihilfen für AKW Hinkley Point C: “Enttäuschendes Signal für die Energiewende in Europa” (Kommentar)

Weitere Artikel zum Thema::

EDF-Konzern verschiebt erneut Investitionsentscheidung: Unsicherheit beim Bau von Hinkley Point C wächst (Kommentar) Der französische Energiekonzern Electricité de France (EDF) hat laut übereinstimmenden Medienberichten seine für heute geplante Investitionsentscheidung für den Bau des Atomkraftwerks Hinkley Point C in Großbritannien erneut vertagt. Damit verzögert sich abermals der Baubeginn für das umstrittene AKW, dessen Betrieb der britische Staat mit umfangreichen Subventionen finanzieren will. Es kommentiert Sönke Tangermann, Vorstand von Greenpeace […]...

Einladung zur Pressekonferenz: Unternehmensbündnis stellt Klage gegen AKW-Beihilfen für Hinkley Point C vor Eine Allianz aus Ökostromanbietern und Stadtwerken reicht Anfang Juli Klage gegen Subventionsentscheidung der EU-Kommission ein. Eine neue Studie belegt: Atombeihilfen in der EU haben deutlich größere Folgen für deutsche Energiewende als bisher bekannt. Sehr geehrte Damen und Herren, das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point C soll vom britischen Staat mehr als 100 Milliarden Euro an Subventionen […]...

Weitere Kläger gegen Beihilfen für Atomkraftwerk Hinkley Point C: oekostrom AG schließt sich Klage von Greenpeace Energy an Energieanbieter aus Deutschland und Österreich wollen gemeinsam gegen britische Subventionen für das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point C klagen. Nachdem Anfang März der Hamburger Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy ankündigte, eine entsprechende Nichtigkeitsklage vor dem zuständigen EU-Gericht einzureichen, hat heute auch die oekostrom AG aus Österreich ihre Klageabsicht bekanntgegeben. Die oekostrom AG, ebenfalls Anbieter von hundertprozentigem Ö...