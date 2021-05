Erfolgsgeschichte geht weiter – Encavis Asset Management und Sunovis schließen einen Kooperationsvertrag über ein 45 MW Solarportfolio in Deutschland

Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG und die Sunovis GmbH (Sunovis), schließen eine Rahmenvereinbarung. Mehrere höchst leistungsfähige Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 45 MW sollen in diesem und nächstem Jahr an verschiedenen Standorten in Deutschland errichtet werden. Durch die Erzeugung grünen Stroms sparen die Photovoltaikkraftwerke pro Jahr rund 18.500 Tonnen CO2 ein. Das gesamte Solarportfolio wird in einen Spezialfonds der Encavis AM eingebracht.

Damit setzt sich die erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Bereits im vergangenen Jahr, konnte die Encavis AG und die Sunovis GmbH eine Kooperationsvereinbarung über ein PPA-Solarportfolio in Deutschland mit mehr als 200 MW abschließen.

Encavis AM übernimmt bei dieser Kooperation schlüsselfertige Anlagen und ist zukünftig für die kaufmännische Betriebsführung verantwortlich. Sunovis ist als Generalunternehmer für die professionelle Realisierung der Solarkraftwerke verantwortlich und übernimmt das gesamte Leistungsspektrum der Projektentwicklung, Finanzierung sowie den Bau und die Wartung der Anlagen.

„Nach der erfolgreichen 10-MW-Transaktion ?Solarpark Friedmannsdorf?, freuen wir uns, mit unserem Partner Sunovis, nun weitere lukrative Solarprojekte in unserem Heimatland zu realisieren,“ kommentiert Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, die erneute Zusammenarbeit.

?Unsere Photovoltaik-Projekte verbinden den Aspekt der Nachhaltigkeit mit dem Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Auswahl unserer Partner. Mit der ENCAVIS haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem uns nicht zuletzt der hohe und nachhaltige Qualitätsanspruch verbindet, für den Sunovis steht?, so Markus Renz, CFO der Sunovis GmbH.

Encavis AM wird rechtlich von der Kanzlei KWR | Kanzlei für Wirtschaftsrecht Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten. Die Kanzlei KWR ist spezialisiert auf die Beratung von Transaktionen im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Über Encavis Asset Management AG:

Die Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.

Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und einem breiten Branchennetzwerk.

Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solaranlagen und (Onshore-)Windparks in Deutschland sowie in neun weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 2,8 Gigawatt (GW).

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem „AA“-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den „Prime“- Status

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com.

Sunovis ist ein kompetenter Partner bei der Realisierung schlüsselfertiger Photovoltaikkraftwerke in ganz Europa. Durch das lückenlose Servicekonzept aus einer Hand und ein umfassendes Knowhow gewährleistet Sunovis die nachhaltige Ausschöpfung grüner Energie mit verlässlicher Rendite. Ein erfahrenes Fachkräfteteam am Unternehmenssitz in Singen (Baden-Württemberg) und ein großes Netzwerk an internationalen Partnern ermöglichen eine schnelle Reaktionszeit auf die dynamischen Entwicklungen im PV-Markt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf [url=http://www.sunovis.de]www.sunovis.de[/url]