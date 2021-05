Länger als geplant: Pflanzsaison im Harz schafft 1,67 Millionen neue Bäume

Weitere Artikel zum Thema::

Beginn der Pflanzsaison im Landeswald Niedersächsische Landesforsten investieren in stabile Mischwälder...

Internationaler Tag der Wälder – Millionen junger Bäume für den Landeswald Die Wiederaufforstung und der Aufbau klimastabiler Mischwälder in den Niedersächsischen Landesforsten läuft auf Hochtouren. Wenn es die Witterungsbedingungen zulassen, wird noch bis in den April hinein gepflanzt, wie die die Landesforsten anlässlich des Internationalen Tages der Wälder am 21. März mitteilen. ?Der Schwerpunkt der Pflanzarbeiten liegt in den von den Witterungsextremen besonders betroffenen Wäldern im […]...

Internationaler Tag der Wälder – Niedersächsische Landesforsten vor Abschluss der Pflanzsaison Mit zahlreichen Pflanzaktionen in ganz Niedersachsen lenken die Försterinnen und Förster der Niedersächsischen Landesforsten die Aufmerksamkeit am internationalen Tag der Wälder am 21. März auf einen sehr aktuellen Aspekt im Klimawandel. In diesem Jahr steht eine besonders anstrengende Pflanzsaison kurz vor dem Abschluss. ?Seit dem Herbst haben wir fast fünf Millionen junge Bäume gepflanzt ? […]...

Vor 30 Jahren bewegte das Waldsterben die Gesellschaft – das „Walderneuerungsprogramm Harz“ startete lifePR) – Die Wälder im Harz haben sich von den Schäden durch Luftschadstoffe in den vergangenen 30 Jahren erholt. So lautet das Fazit der Niedersächsischen Landesforsten. Dr. Klaus Merker, Präsident der Landesforsten, besichtigte heute gemeinsam mit dem Forstminister Christian Meyer im Niedersächsischen Forstamt Clausthal diejenigen Fichtenwälder, die unter dem so genannten ?Waldsterben? Mitte der 80 […]...