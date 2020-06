SUNOVIS GmbH schließt Kooperationsvertrag mit Deutschlands größtem Solarpark­betreiber, der börsennotierten Encavis AG

Erstellt von Presse Allgemein

Die Sunovis GmbH schließt einen Kooperationsvertrag mit der Encavis AG, (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) Deutschlands größtem und börsennotierten Solarpark­betreiber, über ein 200 Megawatt+ großes Portfolio an subventionsfreien Solarprojekten in Deutschland. Für zwei höchst leistungsfähige Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von ca. 120 MW soll an zwei verschiedenen Standorten in Deutschland voraus-sichtlich noch innerhalb eines Jahres mit dem Bau begonnen werden. Die Photovoltaik-kraftwerke sparen pro Jahr rund 65.000 Tonnen CO2 durch die Erzeugung grünen Stroms ein.

Encavis übernimmt bei dieser innovativen Kooperation baureife Anlagen und ist für die Projekt-finanzierung sowie Gestaltung, Verhandlung und Abschluss des langfristigen Stromabnahmevertrags, des sogenannten Power Purchase Agreements (PPA), verantwortlich. Encavis sichert sich damit weitere subventionsfreie Freiflächenanlagen in Deutschland, einem der begehrtesten Solarstandorte in Europa. Sunovis ist als Generalunternehmer für die professionelle Realisierung dieser Photovoltaik-kraftwerke verantwortlich und übernimmt das gesamte Leistungsspektrum der Projektentwicklung, sowie den Bau und die Wartung der Anlagen.

“Wir freuen uns sehr, mit einem bereits bewährten Partner, Solarprojekte für den freien Strommarkt in einer signifikanten Größenordnung in unserem Heimatland zu realisieren,? begrüßte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die Chance auch in Deutschland einen Beitrag zur Wachstumsstrategie des Konzerns, Fast Forward 2025, leisten zu können.

Es ist nicht die erste Kooperation zwischen den beiden Erfolgsunternehmen. Im Jahr 2017 und 2019 hat die Sunovis GmbH bereits zwei Anlagen mit insgesamt 14,3 Megawatt gebaut, die von Encavis erworben wurden.

?Unsere Photovoltaik-Projekte verbinden den Aspekt der Nachhaltigkeit mit dem Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Auswahl unserer Partner. Mit der Encavis haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem uns nicht zuletzt der hohe und nachhaltige Qualitätsanspruch verbindet, für den Sunovis steht.? so Raphael Huber, CEO der Sunovis GmbH.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen­ Stromerzeuger (­IPP)­ erwirbt und betreibt ­Encavis­ Solarparks und (Onshore-) Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung­ erwirtschaften stabile Erträge­ durch garantierte­ Einspeisevergütungen (FIT)­ oder langfristige Stromabnahmeverträge­ (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, mit ISS-oekom Prime-Label bewertet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Sunovis ist ein kompetenter Partner bei der Realisierung schlüsselfertiger Photovoltaikkraftwerke in ganz Europa. Durch das lückenlose Servicekonzept aus einer Hand und ein umfassendes Knowhow gewährleistet Sunovis die nachhaltige Ausschöpfung grüner Energie mit verlässlicher Rendite. Ein erfahrenes Fachkräfteteam am Unternehmenssitz in Singen (Baden-Württemberg) und ein großes Netzwerk an internationalen Partnern ermöglichen eine schnelle Reaktionszeit auf die dynamischen Entwicklungen im PV-Markt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sunovis.de

Weitere Artikel zum Thema:: 123energie schließt Kooperationsvertrag mit TeleSon Bundesweiter Direktvertrieb von Strom- und Gasprodukten... PROSOL Invest schließt Kooperationsvertrag mit RWE Der deutsche Marktführer für intelligente Lithium-Speichersysteme, die PROSOL Invest Deutschland GmbH, hat mit der RWE Effizienz GmbH heute einen Kooperationsvertrag unterzeichnet... ATM Recyclingsystems schließt Kooperationsvertrag mit SSAB Hardox® Schon seit vielen Jahren sind die Metallrecyclinganlagen der Firma ATM Recyclingsystems für ihre gute Qualität und lange Lebensdauer bekannt. Nun wurde die Kooperation mit der Marke Hardox® wear plate im Bereich der Verschleißteile noch weiter ausgebaut. ?Durch den Einsatz von Hardox® wear plate ergeben sich viele weitere Vorteile für unsere Kunden?, freut sich Andreas Anbauer, […]... Gemeinsam für die Energiewende: Die AWO schließt Kooperationsvertrag mit dem Grüner Strom-Label Der AWO Bundesverband e.V. und der Grüner Strom Label e.V. werden künftig zusammenarbeiten. Ziel der neuen Kooperation ist, Klimaschutz und Energiewende in der Sozialen Arbeit voranzutreiben. Neben einem besseren Zugang zu glaubwürdigen Ökostromprodukten wird auch ein Förderprogramm für erneuerbare Energien bei AWO-Einrichtungen ins Leben gerufen. ?In diesen Tagen stehen wir an der Seite von Fridays […]... Heizcontainer von mobiheat in Deutschlands größtem Freizeitpark Nach einem Großbrand musste die bestehende Kesselanlage aufgrund künftiger Baumaßnahmen komplett abgebaut werden. Damit die Europa-Park Verwaltung, die Werkstätten sowie die Malerei- & Lackierkabinen weiterhin mit Wärmeenergie versorgt werden können, analysierte Wolfgang Sonntag von mobiheat gemeinsam mit Daniel Schüber (Meister Sanitär & Heizung; Teamleiter Heizung & Lüftung des Europa-Parks) die beste und energieeffizienteste Möglichkeit. Zwei […]...