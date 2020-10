Green Product Award 2021

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Warum wächst mein Haus nicht mit mir mit? Kann ich mein Bett in einen Schreibtisch verwandeln? Was ziehe ich eigentlich im Homeoffice an? Welches neue Material macht mein Produkt eigentlich wirklich nachhaltig?

Dafür suchen wir in 11 Kategorien sowohl Konzepte als auch existierenden Lösungen, die einen nachhaltigen Lebenstil zur Wirklichkeit werden lassen.

Parallel entwickeln wir gemeinsam mit Herstellern, Start-Ups und Hochschulen aus der ganzen Welt in 4 Sonderprojekten mögliche Antworten auf diese Fragen – 1. Das nachhaltige, modulare Tiny House, 2. sustainable interior, 3. die Double-Loop-Workwear-Fashion, 4. New Materials

Begleitet werden der Green Product Award und der Green Concept Award von einer internationalen Jury, Partnern, wie der IKEA Stiftung und Länder-Scouts, die grüne Innovatoren auf der ganzen Welt aufstöbern.

Ergebnisse zeigen wir auf Messen wie der Neonyt, der Heimtextil, der Ambiente und auf 330qm auf der Internationalen Handwerksmesse. Auf einer Designreise des Deutschen Designtags unter dem Motto „Designer packen aus“ geben ausgewählte Materialien, Prototypten und Produkte die Impulse in 12 deutschen Städten für Workshops, Talks und weitere Projekte. Die Reise starte auf der Munich Creative Business Week im März. Ein Showroom in Berlin und der Bau des future village sind in Vorbereitung.

Award Zeitplan

1.09. – 31.10.2020 23:59 Regular Bird Einreichungsphase

1.11. – 30.11.2020 23:59 Late Bird Einreichung

19.12.2020 Veröffentlichung der Nominierten

19.12.-31.1.2021 Durchführung der Publikumswahl. Parallel: Jury-Bewertung

10.03. 2021 Preisverleihung in München, Veröffentlichung des Green Trend Books

10.3. – 14.03.2021 Ausstellung in München