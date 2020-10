Dött: Wichtiges Signal für internationalen Schutz der Biodiversität

Wirksamer Beitrag zum Klimaschutz – Entwicklungsländer unterstützen Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Weltbank in New York am heutigen Montag 200 Millionen Euro zum Start eines neuen Waldförderfonds zugesagt. Dazu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe, und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Volkmar Klein: Hermann Gröhe: “Mit dem Beitrag von 200 […]...