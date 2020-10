Checker Julian auf den Spuren von Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit / “CheXpedition” ab 12. Oktober bei KiKA / Neue Webshow “CheX! – Die Checker-Show” ab 16. Oktober im KiKA-Player

Weitere Artikel zum Thema::

KiKA-Sondersendung zum weltweiten Klimastreik am 20. September / Live vom generationsübergreifenden Klimaprotest Seit Monaten streiken Kinder und Jugendliche weltweit gemeinsam für eine klimagerechte Zukunft. Nun haben die Organisator*innen von “Fridays for Future” auch die Erwachsenen zum Klimastreik aufgerufen. “ERDE AN ZUKUNFT” (KiKA) begleitet am 20. September ab 16:00 Uhr die weltweite Aktion mit einer Live-Sendung von den Demonstrationen in Berlin. Am Freitag findet der dritte weltweite Klimastreik […]...

Können wir auf Plastik verzichten? / Live-Sendung “ERDE AN ZUKUNFT” am 25. August bei KiKA (FOTO) Die “Fridays-for-Future”-Bewegung hat den Umweltschutz ins kollektive Bewusstsein gerückt. Immer öfter werden Forderungen nach einer nachhaltigeren Lebensweise laut. Aktuell bereitet die Politik ein Gesetz zum Verbot von Plastiktüten in Deutschland vor. In der Live-Sendung “ERDE AN ZUKUNFT” am Sonntag, den 25. August um 20:00 Uhr spricht Moderator Felix mit Schülerinnen, die ihren Alltag bereits weitestgehend […]...

Mehr Raum fürs Klima im KiKA-Format “ERDE AN ZUKUNFT” “ERDE AN ZUKUNFT” (KiKA) berichtet am Sonntag, 26 Mai um 20:00 bei KiKA von den “Fridays for Future”-Demos in Berlin und Utrecht und widmet sich dem Thema ab Juni 2019 interaktiv und live. Am heutigen Freitag ist das KiKA-Wissensformat “ERDE AN ZUKUNFT” (KiKA) vor Ort auf Fridays-for-Future-Demos in Berlin und dem niederländischen Utrecht. Moderator Felix […]...

Sondersendung “KiKA AKTUELL” zu “Fridays For Future” am 14. März / Interaktive Live-Sendung mit Schüler*innen, Klima- und Politikexpert*innen (FOTO) Spätestens mit dem weltweiten Aktionstag am 15. März wird “Fridays for Future”, das Schulschwänzen fürs Klima, nicht mehr nur ein Schulhofthema in Deutschland sein. KiKA reagiert mit der interaktiven Live-Sondersendung “KiKA AKTUELL” (KiKA) am 14. März um 20:00 Uhr, in der Zuschauer*innen die Möglichkeit haben, mit Klima- und Politikexpert*innen sowie engagierten Schüler*innen zu sprechen, Fragen […]...