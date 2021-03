Die Next2Sun GmbH launcht eigenes Crowdinvesting-Portal mit zwei attraktiven Emissionen

Die Next2Sun-Gruppe wächst kontinuierlich weiter und setzt dabei auf Bürgerbeteiligung. Hierfür hat die Next2Sun GmbH ein eigenes Crowdinvesting-Portal aufgebaut: https://invest.next2sun.de

Bei dieser Plattform steht die vertikale bifaciale Next2Sun-Technologie im Vordergrund. Starten wird die neue Plattform invest.next2sun.de mit zwei sehr attraktiven, nachfolgend genauer beschriebenen Anlagemöglichkeiten.

Level up: Die Next2Sun Mounting Systems GmbH steigert ihr Wachstum – Start 05.03.2021

Nach der Gründung im Jahr 2019 und dem erfolgreichen Ausbau in 2020 setzt die Next2Sun Mounting Systems GmbH ihr Wachstum fort. Neben dem weiteren internationalen Wachstum steht bei der Next2Sun Mounting Systems GmbH insbesondere die neue Produktlinie des Solarzauns im Fokus der Aktivitäten: Im Segment der Eigenerzeugungsanlagen verspricht der Solarzaun als eine Alternative zur Aufdachanlage viel Potenzial ? im gewerblichen Segment und rund ums Eigenheim.

Nach der sehr erfolgreichen Markteinführung in Österreich durch unseren Systempartner Elektrotechnik Leitinger und dem kontinuierlichen Aufbau von Distributionspartnern in unseren Nachbarländern steht nun auch der Heimatmarkt Deutschland im Fokus: Mit dem neuen Sales Manager für dieses Segment, Grischa Zühlke, soll in Deutschland ein flächendeckendes Partnernetzwerk aufbauen und eine leistungsfähige Vertriebsstruktur im Inland etabliert werden.

Daneben wird auch das internationale Geschäft forciert, das schon im Jahr 2020 trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im Reiseverkehr und der damit einhergehenden begrenzten Vertriebsmöglichkeiten viel Beachtung gefunden hat. Wir haben im Jahr 2020 unser Sales Team auf- und ausgebaut und mit diversen Marketing- und Vertriebsaktivitäten ? zumeist im Onlineformat ? eine große Resonanz erreicht.

Viele Projektentwickler aus diversen Ländern und Kontinenten haben sich über unser System informiert und arbeiten an Projekten, die mit dem vertikalen bifacialen Gestellsystem realisiert werden können. Auch in diesem Segment will die Next2Sun Mounting Systems GmbH in 2021 weiterwachsen und ihre Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.

Um dieses Wachstum abbilden zu können, plant die Next2Sun Mounting Systems GmbH ein Crowdfunding mit einem Volumen von 700.000 EUR. Dafür gewährt die Next2Sun Mounting Systems GmbH Ihnen als Bestandsanleger einen festen Zinssatz von 5,5 % pro Jahr über die komplette Laufzeit des Nachrangdarlehens. Neuanleger dagegen erhalten eine Verzinsung von 5 % pro Jahr.

Die Emission der Next2Sun Projekt GmbH: Agri-PV Projektentwicklung in Deutschland

Der jüngste Spross der Next2Sun-Gruppe, die Next2Sun Projekt GmbH, wurde dieses Jahr gegründet und fokussiert sich auf die Entwicklung vertikaler bifacialer Agri-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Das Geschäftsfeld Agri-Photovoltaik ist einer der wichtigsten Megatrends im nationalen wie im internationalen Photovoltaik-Markt. Gerade in Deutschland finden hier aktuell wesentliche Weichenstellungen für die künftige Marktentwicklung statt: Mit der EEG-Novelle 2021 wurde Agri-Photovoltaik dem Segment der Innovationsausschreibungen neu hinzugefügt und soll in den nächsten Jahren besonders gefördert werden. Im Frühjahr wird eine DIN-Spezifikation für Agri-Photovoltaik veröffentlicht, die einen regulatorischen Rahmen für dieses Segment bietet. Erste Bundesländer bereiten gerade die exklusive, landesplanerische Öffnung der landwirtschaftlichen Flächen für Agri-Photovoltaikanlagen vor.

Diese sehr positive Entwicklung der Rahmenbedingungen nimmt die Next2Sun-Gruppe zum Anlass, ihre Aktivitäten in diesem Segment in der Next2Sun Projekt GmbH zu bündeln und bundesweit auszubauen. Die Next2Sun Projekt GmbH übernimmt dabei sowohl die komplette Projektpipeline der Next2Sun GmbH, als auch das erfahrene Entwicklerteam, das seit 2015 nachhaltige Agri-Photovoltaikprojekte entwickelt. Ziel ist es hierbei, den Startvorteil als Pionier in der Agri-Photovoltaik und die Vorteile des Konzeptes im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Landwirtschaft, Ökologie und Energieerzeugung zu nutzen, um die Next2Sun Projekt GmbH als einen der wesentlichen Player im Segment der Agri-Photovoltaik in Deutschland zu etablieren.

Für den Ausbau der Agri-Photovoltaik-Projektentwicklung in Deutschland bietet die Next2Sun Projekt GmbH im März eine Crowdfunding-Emission von 600.000 EUR an. Sie haben die Möglichkeit, sich in dieser Phase an der Entwicklung unseres jungen Unternehmens zu beteiligen. Dafür gewährt die Next2Sun Projekt GmbH Ihnen als Bestandsanleger einen festen Zinssatz von 5,5 % pro Jahr über die komplette Laufzeit des Nachrangdarlehens. Neuanleger dagegen erhalten eine Verzinsung von 5 % pro Jahr.

Die Next2Sun GmbH ist Erfinder des mit dem Deutschen Solarpreis 2020 ausgezeichneten vertikalen bifacialen Freiflächen-Photovoltaikanlagenkonzeptes und Pionier im Bereich der Agri-Photovoltaik. Das von der Next2Sun GmbH patentierte vertikale bifaciale Anlagenkonzept ermöglicht Photovoltaik, Landwirtschaft und ökologisch wertvolle Lebensräume auf einer Fläche. Durch die vertikale Aufständerung des Systems werden nur ca. 1 % der Grundfläche überbaut, so dass ca. 90 % der Fläche weiterhin effizient und maschinell landwirtschaftlich nutzbar sind. Die parallelen Strukturen beugen windbedingter Reduktion der Bodenfeuchte und Erosion vor. Mit nur 10-15 % Verlust der direkten Sonneneinstrahlung in den Reihenzwischenräumen wird die Energie- und Wärmeversorgung im Bereich des Pflanzenwuchses marginal reduziert, was in trockenen Jahren einen positiven Effekt auf den landwirtschaftlichen Ertrag haben kann. Ferner können im direkten Umfeld der Modulreihen z.B. mittels Totholz-, Stein- oder Altgrassteifen hochwertige Lebensräume für Flora und Fauna etabliert werden, so dass eine „zukunftsweisende Symbiose von erneuerbarer Stromerzeugung und nachhaltiger Landwirtschaft“ [Jury des Deutschen Solarpreises 2020] entsteht.

Ein besonderer Vorteil des Next2Sun-Konzeptes liegt zudem auch darin, dass es über sein azyklisches Erzeugungsprofil mit Erzeugungsspitzen in den Morgen- und Abendstunden das Erzeugungsprofil konventioneller Anlagen hervorragend ergänzt. So wird die Verfügbarkeit von direkt erzeugter Photovoltaikenergie erweitert und den Bedarf an Stromspeicher reduziert, was die Umsetzung der Energiewende schneller und effizienter möglich macht.

Die Next2Sun GmbH hat für die Verbreitung Ihres Anlagenkonzeptes zwei wesentliche Säulen aufgebaut: Den Vertrieb der Next2Sun Mounting Systems GmbH sowie die Agri-PV-Projektentwicklung der Next2Sun Projekt GmbH. Während die Next2Sun Projekt GmbH als Pionier Agri-Photovoltaik-Projekte in Deutschland sowohl auf eigene Rechnung und als auch im Kundenauftrag entwickelt, vermarktet die Next2Sun Mounting Systems GmbH das patentierte Gestellsystem sowie den bifacialen Solarzaun der Next2Sun GmbH weltweit.

