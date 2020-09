Next2Sun gewinnt Deutschen Solarpreis 2020

Am vergangenen Samstag, den 19.09.2020 prämierte EUROSOLAR e.V. und die EnergieAgentur.NRW in Münster herausragende Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem Deutschen Solarpreis. Dabei gewann Next2Sun den Solarpreis in der Kategorie ?Industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe/Unternehmen? für die ?zukunftsweisende Symbiose von erneuerbarer Stromerzeugung und nachhaltiger Landwirtschaft?.

Die beiden Geschäftsführer von Next2Sun sowie alle Mitarbeiter freuen sich sehr über die Auszeichnung Ihrer Arbeit mit dem Deutschen Solarpreis 2020. Heiko Hildebrandt und Sascha Krause-Tünker, Geschäftsführer der Next2Sun, sind sehr stolz darauf zu den sechs zukunftsweisenden Unternehmen zu gehören, welche von EUROSOLAR und der EnergieAgentur.NRW ausgezeichnet wurden. «Es ist für uns als Unternehmen eine Ehre mit dem Deutschen Solarpreis ausgezeichnet zu werden.»

Sascha Krause-Tünker machte in seiner Ansprache auch das große Potential des vertikalen Anlagenkonzeptes noch einmal deutlich: «Wir sehen in der Agri-Photovoltaik einen entscheidenden Baustein, damit die Energiewende in Deutschland gelingen kann.» Nach den bisher realisierten Anlagen im Eppelborn-Dirmingen (2 MWp) und Donaueschingen-Aasen (4 MWp) plant Next2Sun aktuell schon an weiteren großflächigen Agri-PV-Anlagen und freut sich über zahlreiche Anfragen von Landwirten und Flächeneigentümern. Sascha Krause-Tünker erwähnte aber auch die bestehenden bürokratischen Hindernisse, welche die Agri-Photovoltaik in Deutschland bislang noch ausbremsen. Unter anderem verliert der bewirtschaftende Landwirt bisher in Deutschland leider seine bedeutende EU-Agrar-Förderung für diese Fläche, obwohl über 90 % der Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.

Next2Sun hat das Gestellsystem für vertikale bifaciale Agi-PV-Anlagen bis zur Marktreife entwickelt und patentieren lassen. Durch die neu gegründete Tochterfirma Next2Sun Mounting Systems GmbH steht das patentierte Gestellsystem national und international Projektentwicklern für Ihre Agri-PV-Projekte zur Verfügung.

Für Interessenten nachhaltiger und ökologischer Investments wird die Next2Sun bald ein Crowdfunding anbieten. Mit diesem Crowdfunding soll der weitere Auf- und Ausbau des Unternehmens forciert und die internationale Marktstellung ausgebaut werden. Interessenten können sich bereits jetzt unter https://www.next2sun.de/news-media/#Kapitalbeteiligung registrieren.

Der Deutsche Solarpreis wurde von Dr. Hermann Scheer (?), Träger des Alternativen Nobelpreises, ins Leben gerufen. Gemeinden, Unternehmen, Vereine oder Organisationen, Journalisten und Privatpersonen erhalten seit 1994 den Preis von EUROSOLAR e.V. für ihr Engagement rund um Erneuerbare Energien. Ausgezeichnet werden besondere und herausragende Projekte und Initiativen, die eine konsequente und dezentrale Energiewende verfolgen.

Die Firma Next2Sun GmbH wurde gegründet, um ein völlig neuartiges Photovoltaik-Anlagenkonzept zu realisieren. Entstanden ist ein innovatives Agri-Photovoltaiksystem, welches landwirtschaftliche Nutzung und solare Stromproduktion wirtschaftlich auf der gleichen Fläche verbindet. Das Grundprinzip des Konzeptes besteht in der senkrechten Anordnung von Solarmodulen, die Sonnenlicht sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite nutzen können (“bifaciale” Solarmodule). Die beiden aktiven Seiten sind nach Osten und Westen ausgerichtet. Die Flächen zwischen den Modulreihen können weiter landwirtschaftlich genutzt werden und entstehende Blühstreifen bieten insbesondere der bedrohten Insektenwelt und vielen Vogelarten Raum. Als langjährige Akteure in der Energiewende und erfahrene Projektentwickler reizt uns die Fülle unterschiedlichster Anwendungsmöglichkeiten und die beinahe weltweite Anwendbarkeit unseres neuen Konzeptes. Wir sehen die faszinierende Möglichkeit, ein innovatives Konzept als neuen Baustein im erneuerbaren Energiemix der Zukunft zu etablieren. Wir agieren lokal von Standorten in Berlin, Freiburg im Breisgau, Merzig an der Saar und Koblenz am Rhein – für die globale Energiewende.