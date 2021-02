Die Next2Sun-Gruppe wächst weiter

Der jüngste Spross der Next2Sun GmbH, die Next2Sun Projekt GmbH, wurde dieses Jahr gegründet und fokussiert sich auf die Entwicklung vertikaler bifacialer Agri-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland. Das Geschäftsfeld Agri-Photovoltaik ist einer der wichtigsten Megatrends im nationalen wie im internationalen Photovoltaik-Markt. Gerade in Deutschland finden hier aktuell wesentliche Weichenstellungen für die künftige Marktentwicklung statt: Mit der EEG-Novelle 2021 wurde Agri-Photovoltaik dem Segment der Innovationsausschreibungen neu hinzugefügt und soll in den nächsten Jahren besonders gefördert werden. Im Frühjahr wird eine DIN-Spezifikation für Agri-Photovoltaik veröffentlicht, die einen regulatorischen Rahmen für dieses Segment bietet. Erste Bundesländer bereiten gerade die exklusive, landesplanerische Öffnung der landwirtschaftlichen Flächen für Agri-Photovoltaikanlagen vor.

Diese sehr positive Entwicklung der Rahmenbedingungen nehmen wir zum Anlass, unsere Aktivitäten in diesem Segment in der Next2Sun Projekt GmbH zu bündeln und bundesweit auszubauen. Die Next2Sun Projekt GmbH übernimmt dabei sowohl die komplette Projektpipeline der Next2Sun GmbH, als auch das erfahrene Entwicklerteam, das seit 2015 nachhaltige Agri-Photovoltaikprojekte entwickelt. Unser Ziel ist es hierbei, unseren Startvorteil als Pionier in der Agri-Photovoltaik und die Vorteile unseres Konzeptes im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Landwirtschaft, Ökologie und Energieerzeugung zu nutzen, um uns als einer der wesentlichen Player im Segment der Agri-Photovoltaik in Deutschland zu etablieren. Das Angebot der Next2Sun Projekt GmbH richtet sich an Landwirte & Eigentümer/-innen sowie Vorhabenträger, die auf fundierte Kenntnisse in der baurechtlichen Erschließung von Agri-PVA zurückgreifen möchten.

Die Next2Sun – Pionier bei vertikaler bifacialer Agro-Photovoltaik

Die Next2Sun hat das Konzept der vertikalen bifacialen Photovoltaikanlagen entwickelt und zur Marktreife gebracht – mit dem 4MW-Projekt Donaueschingen wird gerade die zweite kommerzielle Freiflächenanlage nach diesem Konzept realisiert. Next2Sun ist mit Ihren Standorten Berlin, Freiburg und Merzig bundesweit vertreten und treibt aktuell mit der Gründung der Next2Sun Mounting Systems den internationalen Vertrieb des entwickelten Gestellsystems voran.

