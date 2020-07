Deutsche Umwelthilfe fordert CO2-Preis für Verbrennung von Siedlungsabfällen

Deutsche Umwelthilfe inszeniert am 18. Januar 2020 ab 11:15 Uhr am Rande der “Wir haben es satt!”-Demo den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied als Gülle-König – DUH kritisiert als Mitglied des Trägerkreises von “Wir haben es satt!” Versäumnisse in der Agrarpolitik – BMEL scheitert an nötigem Umbau der Landwirtschaft – Aktuelle Agrarpolitik belastet Wasser, […]...