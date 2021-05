Der klassische VW Bus T1 von 1962 geht jetzt in Sachen Nachhaltigkeit voran.

Erstellt von Presse Allgemein

Der klassische VW Bus T1 von 1962 geht jetzt in Sachen Nachhaltigkeit voran ? als praktischer Schlüsselanhänger mit LED-Taschenlampe. Denn die Legende lebt, leuchtet und lässt sich per USB-C immer wieder aufladen. Mit an Bord: der Lithium-Polymer-Akku mit 60 mAh und das beiliegende Ladekabel. In wertigem Metallguss, glänzend verchromt und silberfarben.

Taschenlampe als Schlüsselanhänger VW Bulli (Volkswagen T1, 1962), mit LED-Licht (weiß), umweltschonend da wiederaufladbar über USB-C (5 Volt), Lithium Polymer Batterie 60 mAh, inkl. Ladekabel, Überlade-/Tiefentladungsschutz, Metallguss, verchromt, glänzend, silberfarben

Design: TROIKA Design Werkstatt

Link zum Produkt: https://business.troika.de/catalog/de/schluesselanhaenger-mit-led-licht-wiederaufladbar-p62270/

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=-TRUqzP4rLI

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

