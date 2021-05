Dehn Blitzschutz: Große Investition mitten in der Pandemie

Im Jahre 1910 meldete Hans Dehn, gelernter Feinmechaniker und Elektroinstallateur, sein ?Gewerbe zur Installation elektrischer Anlagen? in Nürnberg an und legte so den Grundstein für die Firma Dehn. Langsam wuchs das Unternehmen. Das erste Patent, die Eröffnung einer Zweitniederlassung in Neumarkt, mehr Produktvielfalt, internationale Tochtergesellschaften. Und heute, 111 Jahre später, zählt das Unternehmen weltweit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

Maßgeschneiderter Service und Innovation

Seinen Kunden bietet Dehn Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz ? und zwar immer individuell auf die Kundenwünsche zugeschnitten. Unter dem Motto ?Dehn schützt? hat sich das Produktportfolio in den vergangenen Jahren stark erweitert: Von Blitzableitern gegen Schäden an Gebäuden und Geräten zum Schutz vor Überspannungen bis hin zu Arbeitsschutzkleidung ist alles dabei.

Unternehmen in Familienhand

Mit dem 43-jährigen Betriebswirt Philipp Dehn ist inzwischen die vierte Generation im Betrieb am Ruder. Die Corona-Pandemie stellte das Unternehmen vor große Herausforderungen. Messen, Seminare, Außendienst ? alles, was auf persönlicher Begegnung basiert, konnte plötzlich nicht mehr stattfinden. ?Wir wollten nicht mechanisch wirken und haben daher für unsere Kunden Webinare, Screensharing-Calls, digitale Messen, Chats und Video-Calls etabliert?, blickt der Vorstandsvorsitzende zurück. Nach wie vor sei die Lage bei der Materialbeschaffung aufgrund lokaler Lockdowns, Kurzarbeit bei Lieferanten oder Engpässen in der Lieferkette angespannt. Dennoch trotzt Dehn der schwierigen Situation und investiert jetzt 50 Millionen Euro in seinen Produktions- und Logistikstandort im benachbarten Mühlhausen.

An seinen Ecovis-Steuerberater Karl Klebl hat Philipp Dehn hohe Ansprüche: Er erwartet aktuelles Know-how und Expertise, Verständnis für das Geschäftsmodell und nicht nur theoretische Lösungen, sondern auch Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung. ?All das und viel ganzheitliches Denken, das bekommen wir von Ecovis?, lobt der promovierte Betriebswirt.

DEHN auf einen Blick

DEHN bietet Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz für Gebäude-, Energie- und Infrastruktur. Das in Neumarkt ansässige Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter weltweit sowie 150 Auszubildende und vertreibt seine über 4.000 Produkte in mehr als 70 Ländern. Pro Jahr erwirtschaftet die DEHN SE + Co. KG 300 Millionen Euro Umsatz. www.dehn.de

Karl Klebl, Steuerberater bei Ecovis in Neumarkt

Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In über 100 deutschen Büros arbeiten fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 8.500 in nahezu 80 Ländern. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool zurückgreifen.

Darüber hinaus steht die Ecovis Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Beraterinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.

www.ecovis.com

