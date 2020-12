Saubere Luft in Schulen und Kindertagesstätten dank Lüftungssanierung mit enisyst

Mit einer Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlagen durch enisyst werden alte Anlagen auf den neuesten Stand gebracht, ohne das gesamte System zu erneuern. In den meisten Fällen kann bereits mit dem Austausch einzelner Steuerkomponenten ein hohes Einsparpotenzial in Bezug auf die Heizkosten beziehungsweise die verbesserte Funktionalität der Lüftungsanlage erzielt werden. Dadurch können bestehende Heiz- und Lüftungsanlagen in kurzer Zeit und mit überschaubaren Kosten energetisch verbessert werden. Seit Oktober 2020 fördert die Bundesregierung zudem eine Verbesserung der Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden.

Eine Erneuerung von Heizungs- und Lüftungsanlagen ist für die meisten Städte und Kommunen mit hohen Kosten und langen Ausfallzeiten verbunden und wird daher oftmals hintenangestellt. Dies führt dazu, dass viele öffentlichen Gebäude über veraltete Steuerungen ihrer Anlagen verfügen. Durch das erhöhte Ansteckungsrisiko für COVID-19 in schlecht belüfteten Räumen gewinnt das Thema Belüftung in Schulgebäuden und Kindergärten zusätzlich an Aktualität.

Die Bundesregierung fördert nun seit Oktober 2020 die Verbesserung von Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden, und gibt damit Kommunen einen weiteren Anreiz, ihre veralteten Anlagen wieder zu einem optimierten Betrieb zu führen.

Mit dem Lösungsansatz von enisyst zur Sanierung der Regelungstechnik anstelle des kompletten Austauschs der Anlagen profitieren Städte und Betriebe zum einen durch geringere Beschaffungskosten und zum anderen durch weniger Umbauaufwand. Dabei können die vorhandenen Lüftungsanlagen und Feldgeräte bestehen bleiben. Die verwendeten Steuerungen verschiedenster Hersteller werden in das neue System eingebunden. Dies spart unnötige Kosten für neue Bauteile oder auch für die Beschaffung von Ersatzteilen. Letzteres wird häufig erschwert, wenn große Systemhäuser ihre Regelsysteme abkündigen. Dann bekommen die Endkunden keine Ersatzteile mehr und müssen im Notfall die gesamte Anlage austauschen. Eine Sanierung durch enisyst stellt hierbei eine preiswerte Alternative dar. Es werden ausschließlich Standard-Industriekomponenten verbaut, die über einen längeren Lebenszyklus verfügen. Am Ende der Umbaumaßnahmen können mit wenig Aufwand alle wichtigen Sollwerte wie Temperatur und Frischluft in den Räumen eingestellt werden.

Das System von enisyst ist bereits in zahlreichen öffentlichen Gebäuden im Einsatz. So herrscht zum Beispiel in der Turnhalle einer Schule in Nürtingen wieder saubere Luft, ebenso in der Aula einer Schule in Freudenstadt. In der Stadt Wüstenrot profitieren Rathaus und Bauhof von der verbesserten Heizungssteuerung und zwei Industriegebäude in Baden-Württemberg verzeichnen enormes Einsparpotenzial durch die sanierte Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen. Die im Vorfeld durch enisyst prognostizierten Einspareffekte werden bisher in allen Referenzprojekten nicht nur erfüllt, sondern in vielen Fällen sogar übertroffen.

Die enisyst GmbH entwickelt zukunftsorientierte Lösungen für das Energiemanagement und die intelligente Steuerung komplexer Energiesysteme. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Messwesen und Monitoring für die Bereiche Gas, Wasser, Strom und Wärme sowie konkrete Optimierungsstrategien für Heizung, Lüftung, Druckluft und den Betrieb von Ladesäulen an. Die enisyst GmbH vertreibt ihre Lösungen als Gesamtsystem sowohl für einzelne Gebäude als auch für komplette Quartiere. Zudem liefert enisyst Steuerungs- und Betriebsführungslösungen für Mieterstromobjekte und Stadtquartiere mit Wärme- und Arealstromnetzen mit SmartGrid-Anbindung.

Unsere Motivation:

Effizienter Einsatz von Energie

Unser Weg:

Mit unseren Lösungen vernetzen wir Energiesysteme intelligent.

Hierbei setzen wir auf künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme. Durch unsere optimierte Systemsteuerung steigern wir die Energieeffizienz und erreichen eine hohe Betriebssicherheit.

Als Systemintegrator liefern wir wirtschaftlich attraktive Lösungen aus einer Hand.

Mitarbeiter: 18

Weitere Informationen: www.enisyst.de