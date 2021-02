25 % mehr Solardächer: 2020 ? das Photovoltaikjahr

Weitere Artikel zum Thema::

Energiewende nimmt an Fahrt auf: In der EU sind Ende 2020 bereits 137 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert Triesen. Der europäische Branchenverband ?Solarpower Europe? bestätigt: Die neu installierte Photovoltaikleistung in der EU steigt 2020 um elf Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 18,7 Gigawatt Photovoltaik in den letzten 12 Monaten neu errichtet und in Betrieb genommen wurde. 2020 wird somit das zweitbeste Jahr der Photovoltaikbranche. Zu Beginn der Corona-Pandemie war die […]...

150 statt 100 Gigawatt Zubau: Deutsches Umweltministerium will Vorgaben erhöhen Ohne ambitionierte Zubau-Ziele für erneuerbare Energien wird es nicht gehen. Diese Tatsache ist mittlerweile überall angekommen. Was allerdings ambitioniert ist und was nicht, da scheiden sich die Geister. In Deutschland werden nun Stimmen aus dem Umweltministerium laut die sagen, 100 Gigawatt Zubau bis 2030 sind zu wenig. Aus dem Umweltministerium ist zu vernehmen, dass man […]...

Sun Contracting erfreut: Bereits 10 % des in Deutschland erzeugten Stroms kommt aus Photovoltaikanlagen Bei Strom aus Windkraft und Photovoltaik zeichnet sich für das laufende Jahr bereits jetzt ein Rekordwert ab. Ein Muss, wenn man den Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom vorantreiben will. Dennoch könnte es passieren, dass die EEG Reform diesen Rekordkurs bremst. Sun Contracting schaut genauer hin ? denn am Zubau vor allem in Deutschland ist man […]...

9999 Solardächer für Deutschland … für je 9999 Euro Bundesweit ist die 9999 Solar-Dächer Aktion gestartet. So sollen in Deutschland bis Ende des Jahres 9999 Dächer mit Photovoltaikanlage und Speicher fix und fertig für 9999 Euro netto intalliert werden. Mittlerweile ist die Eigenstromgewinnung aus der eigenen Solaranlage ein wichtiges Standbein unserer Energiepolitik. Strom wird im Haus nahezu überall benötigt, ob im Haus, zur Wärmeerzeugung […]...