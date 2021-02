Was ist die Funktion einer Wärmepumpe-

Was ist die Funktion einer Wärmepumpe? Und wie arbeitet eine Wärmepumpe? Eine Wärmepumpe ist einfacher gesagt eine Heizungsart. Die Wärmepumpe gewinnt Wärmeenergie aus der Umwelt und nutzt diese als Heizwärme. Vom Prinzip her ähnelt die Funktion einer Wärmepumpe der eines Kühlschranks, aber erzeugt Wärme statt Kälte.

Welche Wärmepumpen gibt es?

Im Allgemeinen gibt es drei verschiedene Arten der Energiequelle von Wärmepumpen: Luft, Erde und Grundwasser. Alle drei Varianten nutzen die Energiewärme der Wärmequelle. Es sind jedoch unterschiedliche Geräte und Vorbereitungen nötig. Da bei Erde und Grundwasser Bohrungen nötig sind, wird meistens eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Die Funktion einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Die Grundlage Luft ist ja immer und überall kostenlos vorhanden. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe besteht aus zwei Geräten, einem Außengerät und einem Innengerät und einen Pufferspeicher für das Warmwasser. Das Außengerät besitzt einen Ventilator und einen Wärmetauscher. Der Ventilator saugt die Luft an und der Wärmetauscher überträgt die Wärme auf das zirkulierende Kältemittel. Da das Kältemittel bereits bei niedriger Temperatur verdampft entsteht durch die Wärmezufuhr ein Gas. Dieses Gas wird durch Kompressoren verdichtet und das Kältemittelgas auf einen hohen Druck und somit eine hohe Temperatur gebracht. Die Wärmetauscher übertragen die Wärmeenergie des Kältemittelgases auf das Wasser, was zu einer Verflüssigung des Kältemittels führt. Durch ein Expansionsventil wird das Kältemittel dann wieder auf eine niedrige Temperatur gebracht. Dann kann der gesamte Prozess wieder von vorne beginnen.

Wozu nutzt man eine Wärmepumpe?

Da die Wärmepumpe eine Heizungsart ist, kann sie auch die selben Funktionen abdecken. Das Warmwasser kann als Heizwasser genutzt werden oder eben als Warmwasser zum Beispiel zum Duschen. Eine Übersicht finden Sie untenstehend.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://heizung.de/waermepumpe/wissen/die-waermepumpe-funktion-kurz-und-verstaendlich-erklaert/

Angebote für eine Wärmepumpe in der Metropolregion Nürnberg

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

