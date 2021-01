Sun Contracting erfreutüber Bericht aus Deutschland: Die Hälfte der Nettostromerzeugung ist erneuerbar

Triesen. Fast vier Prozent mehr Strom als im Vorjahr konnten die Erneuerbaren im Jahr 2020 liefern ? damit hatten regenerative Energieträger einen Anteil von 44,6 Prozent an der Bruttostromerzeugung. Von der gesamten Bruttostromerzeugungsmenge entfallen mittlerweile fast zehn Prozent auf die Photovoltaik. Insgesamt konnten erneuerbare Energieträger 252 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen ? eine ausreichende Menge für […]...

Der Siegeszug der erneuerbaren Energien erreicht nun auch den asiatisch-pazifischen Raum: Nach Indien und Australien werden, laut Analysten von Wood Mackenzie, im kommenden Jahr, neben China auch Südkorea, Thailand und Vietnam Netzparität mit Kohlekraftwerken erreichen. Ein Meilenstein in der Energiewende. Derzeit kostet der Bau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien rund 16 Prozent mehr als […]...

Knapp 50 Millionen Euro an Fördermitteln standen 2020 in Österreich für Photovoltaikprojekte zur Verfügung. Das ist knapp das doppelte als in den Jahren zuvor. Und trotzdem sind diese Fördertöpfe knapp einen Monat vor Jahresende bereits fast ausgeschöpft. Die insgesamt geförderte Photovoltaikleistung von 450 Megawatt wird nicht zur Gänze heuer gebaut ? die Errichtungsfristen reichen bis […]...