Zukunftsfähige Konzepte für Gebäude nötig

Thomas Bürkle ist erneut für vier Jahre Präsident des baden-württembergischen Elektrohandwerks. Die Mitgliederversammlung des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg bestätigte ihn am 12. Juli in Mannheim als Präsident. Dabei wurde Thomas Bürkle einstimmig ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen mit einem beeindruckenden Ergebnis erneut zum Präsidenten des baden-württembergischen Elektrohandwerks gewählt. ?Ich bedanke mich für dieses Vertrauen und […]...

Die Bundesregierung hat letzte Woche das Bundesprogramm ?Ausbildungsplätze sichern? beschlossen. Dies sei ein positives Signal der Politik an die Betriebe, die unter Corona leiden und trotzdem an der Ausbildung festhalten, meint Thomas Bürkle, Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg. Ausbildungsprämie ? gutes Signal der Politik ?Die Ausbildungsprämie ist von der Politik grundsätzlich ein gutes […]...

Die baden-württembergischen Mitgliedsinnungen im Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg sprechen sich vehement für die Durchführung der eltefa im Jahr 2021 aus. ?Das E-Handwerk in Baden-Württemberg möchte mit diesem Statement ein klares Signal an alle relevanten Gruppierungen und insbesondere auch an die Aussteller richten. Die Mitgliedsinnungen unterstützen von Anfang an die eltefa, die 2019 ihr 20jähriges […]...