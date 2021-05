in-tech integriert Ready-to-use-Steuergerät Charge Control L in Linienbus von e-troFit

Weitere Artikel zum Thema::

e-troFit auf der busworld: Verkaufsstart für neue Varianten • Startschuss für den Verkauf neuer Varianten und passender Ladeinfrastruktur • State-of-the-art-Technologie macht Dieselbusse zu umweltfreundlichen Stromern • „Der günstigste Weg zur Elektromobilität”: Umweltfreundlich und wirtschaftlich Ingolstadt (02.09.2019) – Vom 18. bis 23. Oktober präsentiert e-troFit auf der busworld Europe in Brüssel seine Elektrifizierungs-Lösung für Dieselbusse. Ein Kit für den Citaro I ist bereits seit […]...

Neue Partnerschaft: E.ON integriert devolo Home Control in sein Smart Home-Angebot Aachen, 6. März 2018 – Ab sofort können Kunden devolo Home Control auch bei E.ON bestellen: Der Energiedienstleister integriert die Elemente der Produktreihe auf seiner Seite eon.de/smarthome, die Kunden den einfachen Einstieg ins intelligente Zuhause ermöglicht. Angebot rund um Energieversorgung und vernetztes Zuhause Beim Smart Home-Anbieter E.ON können Kunden ihre individuelle Heimversorgung einfach und komfortabel […]...

Volkswagen Financial Services und chargeIT mobility kooperieren bei Charge&Fuel Card Braunschweig/Kitzingen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland erfolgt durch unterschiedlichste Anbieter und Stromversorger. Zur Vereinfachung der Zahlungsmöglichkeiten an den einzelnen Ladestationen haben die Volkswagen Financial Services die Charge&Fuel Card entwickelt und am Markt etabliert, in die nun auch die Lademöglichkeiten von chargeIT mobility integriert sind. Die Charge&Fuel Card inkl. der Charge&Fuel App vereint […]...

ERGOKONZEPT PLC bestätigt Interesse an Einstieg bei der Q:Charge Europe AG Einen Tag nach der Bekanntgabe der Bestellung des neuen Vorstands, Uwe Bläsing, teilt die Berliner Q:Charge Europe AG mit, dass die Potsdamer ERGOKONZEPT PLC Interesse an einem Einstieg bekundet hat. Die ERGOKONZEPT PLC, London ist eine Tochtergesellschaft der ERGOKONZEPT AG mit Sitz in Potsdam, deren Vorstandsposition der jetzige Q:Charge Vorstand Uwe Bläsing bis 2011 inne hatte. Die ERGOKONZEPT PLC erwartet in den kommenden Tagen das Listing an der Londoner GXG-Markets. Der...