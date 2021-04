wir holen Ihren Schrottüberall ab. durch Schrotthändler Castrop-Rauxel

Schrotthändler Castrop-Rauxel kaufen Altmetall an

Mit Altmetall lässt sich Geld verdienen. Denn Metall aus Dingen, die entsorgt werden sollen, kann als Rohstoff wieder verwendet werden. Während man im Allgemeinen mit Schrott etwas Wertloses oder Kaputtes gleichsetzt, ist Schrott im eigentlichen Sinne wertvoll.

Schrott als Einnahme für gemeinnützige Aktionen

Auch im gemeinnützigen Bereich gibt es positive Beispiele, wie sich mit Altmetall Geld beschaffen lässt: Es gibt in Deutschland mehrere Kronkorken-Sammelaktionen. Mit der ?Aktion Pfötchen? aus Niedersachsen wird die Ausbildung von Therapiehunden bezahlt, die Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen helfen sollen. In Wanne-Eickel soll mit den Einnahmen die Ausbildung von Schwimmlehrern finanziert werden. Es sind durch das Sammeln von Kronkorken bereits einige tausend Euro bei den Aktionen zusammen gekommen.Wenn es nun aber nicht um kleine Kornkorken geht, sondern um größere Mengen oder Gegenstände, steht man vor der Frage, wie diese ihren Weg zum Verwerter finden. Denn große, schwere oder sperrige Teile lassen sich nicht mit dem eigenen PKW transportieren. Für diesen Fall gibt es mobile Schrotthändler Castrop-Rauxel, die zum Kunden fahren. Direkt vor Ort wird der Schrott verladen ? falls nötig auch demontiert ? und abtransportiert. Wenn eine ausreichende Menge an Altmetall abzuholen ist, erhält der Kunde einen Gegenwert für sein Altmetall ausgezahlt. Ob ein Schrottankauf oder nur eine Abholung möglich ist, wird bei der Terminvereinbarung mit dem Kunden abgesprochen.Das Angebot eines Schrotthändlers Castrop-Rauxel können Privatkunden und Firmenkunden in Anspruch nehmen. Ob einmalig, im Rahmen einer Entrümpelung, Renovierung oder Sanierung oder regelmäßig zum Beispiel bei Handwerksbetrieben: Eine Schrottabholung ist in allen Fällen möglich.

Altmetall als Rohstoffquelle

Eine kostenlose Abholung oder sogar ein Ankauf ist möglich, weil das Altmetall zur Wiedergewinnung des Rohstoffs aufbereitet wird. Der mobile Schrotthändler Castrop-Rauxel bringt das Altmetall zu einem Schrottplatz oder Verwertungsbetrieb. Dort wird das Metall sortiert, getrennt und aufbereitet. In vielen Einzelschritten wird der Rohstoff extrahiert. Je nach Metallart macht der recycelte Anteil 40 bis 90 Prozent des eingesetzten Metalls in der Produktion aus.

Kurzzusammenfassung

Das liegt zum einen daran, dass sich Metall sehr gut und ohne Qualitätsverluste recyceln lässt. Zum anderen ist der Energieaufwand sehr viel geringer als bei der Neuherstellung von Metallen.

Mit dem Auftrag an einen professionellen Schrotthändler Castrop-Rauxel ist für den Kunden eine ordentliche Entsorgung sicher gestellt. Er ist ein Baustein in der Recyclingkette und hilft, den Rohstoff zu erhalten.

