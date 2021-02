Was ist der Unterschied Solar und Photovoltaik

Photovoltaikanlagen sind in der Regel pflegeleicht, sie arbeiten einfach still vor sich hin. Aber auch Solaranlagen sollte man im Auge behalten. Eine Verschmutzung könnte zum Beispiel dazu führen, dass ihre Anlage nicht mehr den ursprünglichen Ertrag erzielt. (https://www.naturenergie-magazin.de/verschmutzte-module-als-grund-fuer-weniger-ertrag-bei-photovoltaikanlagen/) Oder es hat sich über den Winter ein Kabel gelockert, was man nicht sofort merkt. Es wird […]...