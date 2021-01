Wartung planen für Solar Photovoltaik

Photovoltaikanlagen sind in der Regel pflegeleicht, sie arbeiten einfach still vor sich hin. Aber auch Solaranlagen sollte man im Auge behalten. Eine Verschmutzung könnte zum Beispiel dazu führen, dass ihre Anlage nicht mehr den ursprünglichen Ertrag erzielt. (https://www.naturenergie-magazin.de/verschmutzte-module-als-grund-fuer-weniger-ertrag-bei-photovoltaikanlagen/) Oder es hat sich über den Winter ein Kabel gelockert, was man nicht sofort merkt. Es wird empfohlen, vor allem bei älteren Anlagen regelmäßig eine Wartung machen zu lassen. Bei einer Wartung werden in der Regel die Verbindungen und Stecker überprüft, der Wechselrichter geprüft, die Strings gemessen und mit dem Sollwert verglichen, und weitere Prüfungen vorgenommen. Es empfiehlt sich somit durchaus die Photovoltaikanlage im Frühjahr prüfen zu lassen, so dass diese dann für die Sonne einsatzbereit ist.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de