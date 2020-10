Wärmepumpen richtig auslegen – Planungsformular

Brilon, 06.07.2015 – Warum ist Wärmepumpen-Heizung derzeit so beliebt? Wärmepumpen können die Umgebungstemperatur (Luft, Erdreich oder Grundwasser) aufnehmen und mithilfe einer elektrischen Pumpe auf ein höheres Level bringen. So kann die Wärmepumpe richtig ausgelegt eine Menge Heizkosten sparen, in Idealfällen sogar bis zu 50%. Oftmals hat sich die Investition in die Wärmepumpe bereits nach rund […]...