Heizung tauschen – Jetzt schnell noch die Förderung für Wärmepumpen sichern

Sie wollen Ihre Heizung tauschen – brauchen Sie nicht -Heizung ergänzen mit der Hybrid Wärmepumpe… sparen geht so einfach — der Einbau – ruck zuck …Hybrid-Wärmepumpe für bestehende HeizungMit der Hybrid Wärmepumpe bis zu 50% Energiekosten sparen Die neue kleinen Wärmepumpen sind für jedes Haus geeignet Die neue Hybrid Wärmepumpe von Bartl ist für jedes […]...

Waermepumpe Heizung tauschen – Angebote finden vergleichen testen in Forchheim Baiersdorf Hausen Heroldsbach und Eggolsheim – Heizung raus … Wärmepumpe rein Es ist Zeit für eine flüsterleise Panasonic Wärmepumpe, die Ihre Öl/Gas Heizung ersetzt. Wärmepumpen funktionieren mit umweltfreundlicher Energie auch aus der eigenen Photovoltaikanlage und kosten weniger als sie denken. Setzen Sie nicht auf irgendwelche […]...

Wer als Hauseigentümer seine Heizkosten und CO2-Emissionen senken will, sollte den Start der Heizsaison nutzen. Darauf macht die Kampagne “Meine Heizung kann mehr” (www.meine-heizung.de) der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online aufmerksam. Mehr als 80 Prozent des Energieverbrauchs im Privathaushalt entfallen auf Heizung und Warmwasser. Entsprechend groß ist das Potenzial, um jetzt Geld zu sparen und CO2 zu […]...

Hauseigentümer sollten schon vor Beginn der Heizsaison an ihre Heizung denken. Darauf weist die Kampagne “Meine Heizung kann mehr” ( http://www.meine-heizung.de ) hin. Ab Oktober sind freie Termine bei Handwerkern für Heiztechnik in vielen Regionen rar. Wer seine Heizung prüfen oder optimieren lassen will oder einen Austausch plant, sollte deswegen frühzeitig einen Termin vereinbaren. “Mehr […]...