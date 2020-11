Wärmepumpe Vergleich – Luftwärme&Erdwärme

Bei der Renovierung der Heizungsanlage in einer bestehenden Immobilie wie bei der Erstinvestition eines Heizungssystems in einem Neubau kann alternativ zu einem Blockheizkraftwerk die Investition in eine Wärmepumpe vorteilhaft sein. Was ist grundsätzlich bei einem Vergleich zwischen Blockheizkraftwerk und Wärmepumpe zu beachten?...