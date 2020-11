Erklärfilme für Photovoltaik und Wärmepumpen

Erstellt von Presse Allgemein

Wer sich heute in Sachen Photovoltaik Wärmepumpen Solaranlagen und Speicher aufklären lassen will hat in Youtube eine gute Möglichkeit dazu.

Kurze authentische Filme über die Funktuionen Techniken aber auch Hintergründe der Solartechnik Speichersysteme und auch Wärmepumpen gibt es hier.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

