Vortrag und Gespraechsrunde zu den Themen Solar, Waermepumpe und E-Mobilitaet

Normalerweise veranstaltet das oberfränkische Unternehmen iKratos in Weißenohe zwei mal jährlich eine eigene Hausmesse mit Informationen zu den Themen Solar, Batteriespeicher, Wärmepumpe und E-Mobilität. Im Februar dieses Jahr fand die erste dieser Hausmessen statt, eine zweite konnte leider aufgrund von Corona nicht umgesetzt werden. Auch die vielen Messebesuche konnten dieses Jahr leider nicht stattfinden. iKratos Geschäftsführer Willi Harhammer hat sich trotzdem etwas einfallen lassen um Interessenten und Kunden die Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen zu bieten. Jeweils Donnerstag Abend am 19.11., 03.12. und 17.12. von 17:00 bis 18:30 Uhr lädt Herr Harhammer in den firmeneigenen Ausstellungsraum zu einem kleinen Vortrag und einer Gesprächrunde zu den Themen Solar, Waermepumpe und E-Mobilität ein. Wichtig ist, dass zur Einhaltung der Hygienevorschriften nur eine geringe Zahl an Teilnehmern erlaubt ist, eine vorherige Anmeldung unter kontakt@ikratos.de ist daher zwingend erforderlich.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.