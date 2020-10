Solaranlage mit Qualitaet

Erstellt von Presse Allgemein

Bei den beiden Herstellern SunPower und Tesla handelt es sich um US-amerikanische Unternehmen und vielleicht ist genau das der Grund das Solaranlagen mit Komponenten dieser beiden Hersteller sehr gut funktionieren. Beide Unternehmen sind sehr erfolgreich und stehen auch hier in Deutschland für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Qualität.

Wer ist SunPower?

SunPower ist das, am Umsatz gemessen, zweitgrößte Solarenergieunternehmen weltweit. Das Unternehmen setzt seit über 30 Jahren auf Innovation und das zeigt sich auch in insgesamt über 500 Patenten und den 65 Ländern in denen die Produkte verbaut werden. Die SunPower Teams sind Experten im Bereich Solartechnik, sowohl in der Forschung als auch in der Herstellung der hocheffizienten Solarmodule. Das spiegelt sich vor allem auch in der Rekordumwandlungsrate von bis zu 24,1 %, während andere Hersteller lediglich 17 % erreichen. Neben dem besonderen Merkmal der hochleistungseffizienz bietet SunPower auch die zuverlässigsten Module auf dem Photovoltaikmarkt. Der Hersteller bietet 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie und zeigt damit selbst wie überzeugt er von seinen Produkten ist. Mit einer Vielzahl an verschiedenen Modulen, egal ob für Privatpersonen oder Gewerbekkunden, ist SunPower der perfekte Partner in Sache Solarmodul.

Wer ist Tesla?

Tesla ist vor allem durch seine Autos bekannt, und nur wenige wissen, dass Sie mit den Batterien auch in der Photovoltaikbranche tätig sind. Das aber auch sehr erfolgreich. Die Tesla Powerwall 2.0 ist der Speicher mit dem größten Potenzial für die Zukunft. Der Batteriespeicher ist Lithium-Ionen Technologie und besticht mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und der top Qualität.

Das wichtigste zum Tesla Speicher auf einen Blick:

Abmessungen Powerwall 2.0 AC 1150 mm x 766 mm x 155 mm

Garantie 10 Jahre

Effizienz hoher Gleichstrom-Wirkungsgrad von über 90 % DC

Gehäuse Für Installation in Räumen und im Freien zertifiziert (- 20 Grad bis 50 Grad geeignet)

Installation Installation nur durch von Tesla zertifizierten Installateur.

Gewicht 120 kg

Ein einzelner Tesla Speicher besitzen eine Nutzbare Energie von 13,5 kWh. Aber auch Tesla ist flexibel einsetzbar für Privatpersonen genauso wie für Gewerbekunden, denn man kann mehrere Tesla Speicher nutzen.

Wer installiert diese Qualitätsanlagen?

Beide Unternehmen setzen bei ihren Installateuren auf Qualität. Die Firma iKratos im oberfränkischen Weißenohe ist bei SunPower als Elitepartner ausgezeichnet und Teslas Nr. 1 in Deutschland. iKratos verbaut über 80% der Anlagen mit SunPower Modulen und Tesla Batteriespeicher. Dank der vielen Erfahrung setzt das Unternehmen auf die Qualtität der beiden Unternhemen und kann diese guten Gewissens weiterempfehlen und verbauen. Ihre Anfrage für eine SunPower + Tesla Qualitätsanlage schicken Sie gerne an kontakt@ikratos.de.

ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen “Sonnencafe” mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.

