Geschichte der Firma iKratos Solar- und Energietechnik

Deutsche Solarmodule mit bester Fertigung aus Süddeutschland wurden jetzt von der iKratos Solar und Energietechnik zum Spitzenmodul im Sortiment deutscher Hersteller ausgwählt und installiert. Axsun Solar aus Laupheim liefert Spitzenmodule Deutsche für Fassaden und Balkon Solarmodule – jetzt von Deutschlands Focus Money Solar-Sieger iKratos ausgewaehlt – zum Bestpreis an den von Focus Money ausgwählten besten […]...

Bereits seit fast 20 Jahren ist es Willi Harhammer, CEO der Ikratos GmbH aus Weissenohe in Bayern gelungen, die Firma durch gute und schlechte Zeiten hindurchzuführen. Neben dempolitischen Auf und Ab der Forderungen für Solaranlagen, die immer wieder “beu erfunden” wurden, hat die Firma iKratos fast 8.000 Solaranlagen Speicher und Wärmepumpensysteme installiert. “Wir lieben Solar”, […]...

Die Firma iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist bereits für das Nutzen der Sonnenenergie und Wärmeenergie bekannt. Nun hilft eine neue Kooperation auch bei der Nutzung der Windenergie. Braun Windturbinen aus Nauroth im Westerwald bietet Windturbinen mit verschiedenen Leistungen an. Geschäftsführer Willi Harhammer besitzt bereits am eigenen Firmengelände in Weißenohe zwei kleine Windkraftanlagen und findet […]...