Von der Leyen begrüßt Zusammenarbeit mit Biden beim Klimaschutz

Ursula von der Leyen: „Die Menschen sind beim Green Deal auf unserer Seite“ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist überzeugt, dass die Menschen in Europa hinter ihrem Green Deal stehen. „Die Menschen sind auf unserer Seite. Die Mehrheit hat kapiert, dass das, was mit dem Klima passiert, massive Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat“, sagte von der Leyen im phoenix-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Es ist […]...

Koalitionspläne zu Klimaschutz blamabel Grünen Fraktionsvize Bärbel Höhn hat die aktuellen Positionen von CDU und SPD bei den Koalitionsverhandlungen zu Klimaschutz und Energiewende kritisiert. "Wenn ich mir den Koalitionsvertrag ansehe, dann ist es bisher, bei der jetzigen Version, blamabel, was zum Klimaschutz und auch extrem gefährlich, was zu den erneuerbaren Energien drinsteht", sagte sie im phoenix-Interview am Rande der Klimakonferenz in Warschau. In diesen Bereichen gäbe es "Verbe...

phoenix runde: Trump und Greta in Davos – Profit contra Klimaschutz?,Dienstag, 21. Januar 2020, 22.15 Uhr Beim Weltwirtschaftsforum in Davos soll sich in diesem Jahr alles um den Klimaschutz drehen. Mit US-Präsident Donald Trump und Klimaaktivistin Greta Thunberg treffen dort zwei Persönlichkeiten aufeinander, deren Haltungen zum Thema nicht unterschiedlicher sein könnten. Während für Trump Profite an erster Stelle stehen, fordert Thunberg dazu auf, umgehend alle Zeichen auf Nachhaltigkeit zu stellen. Die […]...

ARD-DeutschlandTrend: Große Sympathien für neuen US-Präsidenten Biden ~ +++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl dominierte die Schlagzeilen der vergangenen Woche. Dass Joe Biden von den Demokraten als Sieger hervorgegangen ist, bewerten neun von zehn Bundesbürgern (89 Prozent) wohlwollend. Das hat eine Umfrage unter Wahlberechtigten von infratest dimap […]...