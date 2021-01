Unfug wird nicht dadurch richtiger, wenn er ständig wiederholt wird / Zur DUH-Presseinformation „Recyclinglüge bei Getränkekartons“ stellt der Geschäftsführer des FKN, Michael Kleene, fest:

"In der Umweltbewegung kündigt sich eine Wende an. Nach den Apokalyptikern kommen jetzt die Öko-Optimisten." So schrieb DIE ZEIT über den Publizist, Buch- und Filmautor Michael Miersch (58). "Für die Arbeit mit Kindern kommt ein zukunftsorientierter Optimist wie Michael Miersch mit seinem fundierten Wissen rund um Umwelt- und Naturschutz als Geschäftsführer Forum Bildung Natur wie gerufen", sagt Prof. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand der Deu...

Am 1. Mai 2016 hat Michael Stephan die Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers der Lahmeyer International GmbH und des CFO der Lahmeyer Gruppe übernommen. Bisher war er als Finanzvorstand der ENGIE Deutschland AG tätig. Michael Stephan folgt Markus Auer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt und in ein ebenfalls international agierendes Consultingunternehmen wechselt. Michael Stephan […]...

Die Jury-Entscheidung fiel einstimmig: Tristan Chytroschek und Carsten Stormer von der a&o buero Filmproduktion GmbH Hamburg gewinnen mit ihrem Dokumentarfilmprojekt „Die Recyclinglüge“ den 9. ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerb. Mit 69 eingereichten Projekten verzeichnete der Wettbewerb in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. Das Siegerprojekt blickt auf die gigantischen Mengen an Plastikmüll vor allem in Ländern der so genannten „Dritten Welt“ […]...