VINCI Energies hat die Honold GmbH in Eberbach an der Fils übernommen, ein Unternehmen im Netz- und Tiefbau

VINCI Energies übernahm am 14. April 2021 die Honold GmbH in Eberbach an der Fils. Die 41 Mitarbeitenden, inklusive Auszubildenden, erwirtschafteten 2019 einen Jahresumsatz von ca. 8 Millionen Euro.

Mit dem Erwerb der Honold GmbH erweitert VINCI Energies das Angebotsportfolio ihrer Marke Omexom im Verteilnetzbau und hier insbesondere in den Kernbereichen Netz- und Tiefbau. Die Honold GmbH ist bereits seit Jahren für die Omexom GA Süd GmbH als verlässlicher Partner tätig.

„Mit dem Kauf der Honold GmbH werden wir unsere Marktposition im Großraum Stuttgart weiter festigen und ausbauen. Mit dem erfahrenen Team von Honold erweitern wir unsere Kapazitäten für die Herausforderungen der Energiewende, um diese noch besser angehen zu können“, so Johannes Aichner, Geschäftsführer der Omexom GA Süd GmbH.

Helmut Honold fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, mit der VINCI Energies und dem Omexom Netzwerk einen Käufer gefunden zu haben, in dessen Portfolio sich die Leistungen von Honold nicht nur perfekt integrieren lassen, sondern vor allem im Bereich Tiefbau neue Synergien entstehen. Damit bieten sich für die Mitarbeitenden der Honold GmbH hervorragende Perspektiven für die Zukunft.“ Helmut Honold, Gründer der Honold GmbH, wird aus Altersgründen in den Ruhestand gehen. Ragnar Matthes wird die operative Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen.

VINCI Energies in Deutschland erwirtschaftete vor dieser Übernahme einen Jahresumsatz von 2,4 Milliarden Euro und beschäftigt rund 12.880 Mitarbeitende.

