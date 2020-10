VINCI Energies übernimmt die Alfred Pieper GmbH, ein langjähriges Gebäudetechnik-Unternehmen

Frankfurt, 22. Oktober 2020 – VINCI Energies hat zum 16.10.2020 die Alfred Pieper GmbH mit Sitz in Hamm übernommen. Mit der Übernahme erweitert VINCI Energies das Portfolio ihres Bereichs Building Solutions auf dem Gebiet der Gebäude- und Energietechnik und baut die Aktivitäten in der Region Nordrhein-Westfalen weiter aus. Die rund 100 Mitarbeiter_innen der Alfred Pieper GmbH erwirtschafteten in 2019 einen Jahresumsatz von ca. 13 Millionen Euro. VINCI Energies in Deutschland erzielt einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro mit rund 12.000 Mitarbeitenden.

„Der Standort Hamm mit allen seinen Mitarbeitenden sowie Bernd Pieper in der Geschäftsführung ergänzt das Portfolio unserer Gebäudetechnikfirmen Dechow, Lagrange und Stingl hervorragend“, so Rainer Beisel, Geschäftsführer der VINCI Energies Deutschland Building Solutions GmbH.

Bernd Pieper, Geschäftsführer der Alfred Pieper GmbH ergänzt: „Seit über 60 Jahren bieten wir unseren Kunden zuverlässige Dienstleistungen in der Heizungs- und Wärmetechnik, Lüftungstechnik sowie in sanitärtechnischen Anlagen und Regeltechnik. Um dies auch Zukunft und mit einer größeren Einheit besser bewältigen zu können, freuen wir uns fortan als Teil von VINCI Energies zu arbeiten, um die Kundenanforderungen noch besser bedienen zu können.“