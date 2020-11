VALLOX gewinnt „Architects’ Darling Gold Product Award 2020”

Weitere Artikel zum Thema::

Stephan Schreck neuer Schulungsleiter bei Vallox GmbH Stephan Schreck (40) ist neuer „Leiter Schulungswesen“ bei der deutschen Vertriebsgesellschaft Vallox GmbH. Damit löst er Nicole von Thülen ab, die bisher neben der Marketingleitung auch für den Schulungsbereich „AIRcademy“ verantwortlich war und sich nun auf Marketing fokussiert. Die AIRcademy verfügt über Standorte in Hannover und Dießen. Im Markt der Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gilt Vallox […]...

Die RITTWEGER und TEAM Werbeagentur aus Erfurt gewinnt gemeinsam mit der Adolf Würth GmbH & Co. KG den Green Product Award 2017 Die RITTWEGER und TEAM Werbeagentur aus Erfurt und die Adolf Würth GmbH & Co.KG wurden für das Cradle to Cradle®-zertifizierte Schnellmontagesystem VARIFIX® mit dem Green Product Award 2017 in der Kategorie „professionelle Architektur“ ausgezeichnet. Am 20. Oktober 2017 wurde der Green Product Award im Rahmen der Designer´s Open in Leipzig feierlich an Heiko Rittweger (Geschäftsführer […]...

Neueröffnung der „AIRcademy“ Schulungsräume bei Lüftungsspezialist VALLOX am Ammersee VALLOX-Geschäftsführer Bernhard Fritzsche begrüßte am 12. September rund 30 geladene Gäste zur Eröffnung der neuen Schulungsräume der „AIRcademy“ in Dießen am Ammersee. Laut Bernhard Fritzsche sind gute Schulungen für Planer, Architekten und Handwerker einer der Garanten für nachhaltigen Markterfolg. „Wer sich mit den Produkten einer Marke auskennt, ihnen vertraut und die Qualität sowohl des Materials […]...

Darling Ingredients Inc. berichtetüber die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2020 Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, “Darling”) — Drittes Quartal 2020 – Reingewinn von 101,1 Millionen US-Dollar bzw. 0,61 USD pro GAAP-verwässerter Aktie – Nettoumsatz von 850,6 Millionen US-Dollar – Kombiniertes bereinigtes EBITDA von 218,5 Millionen US-Dollar – Diamond Green Diesel (“DGD”) verdiente 2,41 US-Dollar EBITDA pro Gallone bei etwa 80 Millionen verkauften Gallonen – Das […]...