Turmfalken alle geschlüpft

Hoffnungsträger aus dem Ei geschlüpft / Deutsche Wildtier Stiftung: Schreiadlerküken brauchen Mäuse statt großer Worte In einem Adlerhorst in Lettland ist ein kleines Juwel aus dem Ei geschlüpft: Ein Schreiadlerküken hockt unter einem dichten Blätterdach im Nest und wartet auf Nahrung. Gibt es heute Frosch oder Maulwurf zum Frühstück? Per Webcam können Sie auf http://www.Schreiadler.org live verfolgen, ob Mama- und Papa-Schreiadler genug Nahrung finden oder nicht. Wenn Sie das Küken […]...

Nachwuchs bei Familie Schreiadler: Das erste Küken ist geschlüpft! / Per Mausklick blicken Sie über www.schreiadler.org in die Kinderstube Nachdem "Frau" Schreiadler 34 Tage gebrütet hat, ist am Sonntag das erste von zwei Küken geschlüpft. Noch ist der Nachwuchs nur ein winziges Federbällchen mit großen Augen. Die meiste Zeit verbirgt sich das Küken unter dem schützenden Altvogel. Nur hin und wieder riskiert der Winzling einen Blick in die Welt - und in die Kameralinsen von "Adler-TV". Denn wie aus dem kleinen Küken ein stolzer Schreiadler wird, können Sie live p...

Küken geschlüpft! Nachwuchs bei Familie Schreiadler / Mit der Deutschen Wildtier Stiftung blicken Sie per Mausklick in die Küken-Kinderstube Es regnet in Strömen. Klatschnass duckt sich "Frau" Schreiadler in ihren Horst. Sie ist unruhig. Liegt es am Regen? Ihre Unruhe erklärt sich dann plötzlich, als ein winziges Federbällchen mit großen, neugieren Augen unter der Brust des Altvogels in die Welt blickt: Das erste von zwei Schreiadler-Küken ist geschlüpft! Für die Mitarbeiter der Deutschen Wildtier Stiftung ein freudiges Ereignis. "Wir sind alle seit Wochen gespannt",...

