Im Webshop von Poujoulat entscheidet der User über 20% oder 60% Preisnachlaß

Erstellt von Presse Heiztechnik, Sonstige

Als modernes und innovatives Unternehmen bietet Poujoulat nun in seinem Onlineshop moderne Abgasanlagen für die moderne Brennwerttechnik barrierefreie an. Interessenten erreichen den Shop über den Direkt-Link: www.Webshop.Poujoulat.de

Gegliedert ist der Shop in die Anwendungsbereiche Neuerrichtung innen oder außen, Sanierung, Abgassysteme für Gas für Öl und für Pellets.

Zu den jeweiligen Produkten und Produktpaketen erhalten die User die Produktbeschreibung, technische Informationen, den Nettopreis und Vorschläge für die Gesamtanlage, damit nichts vergessen wird. Die Mengen sind frei wählbar und lassen sich wie bei sonstigen Onlineshops auf die Wunschliste oder direkt in den Warenkorb legen. Zum Bezahlen bietet Poujoulat sechs bekannte Zahlungsarten an.

Nach der Bestellung kümmert sich Poujoulat um die Verpackung und Logistik. Der Warenabgang wird dem Besteller per E-Mail angekündigt und enthält einen Trackinglink.

Selbstverständlich bietet der Poujoulat-Onlineshop auch die Anlieferung abweichend von der Bestelladresse. Ab einem Warenwert von 500,00 Euro ist die Anlieferung innerhalb Deutschlands inklusive.

Der User entscheidet 20% oder 60%

Der Poujoulat-Onlienshop kann als Gast genutzt werden, dann werden 20% Rabatt gewährt. Registrierte und von Poujoulat verifiziert Profikunden mit Umsatzsteueridentnummer erhalten 60%.

Shop mit Chat-Funktion

Sollte bei der Produktauswahl oder dem Bestellvorgang Unterstützung notwendig sein, hat Poujoulat auch hier vorgesorgt und die Chatfunktion eingerichtet. Die Fragen werden von den Profis der Deutschlandzentrale in Simmern beantwortet.

Service

Per Direktkontakt unter der Tel. (0 67 61) 94 14 – 0 oder der E-Mail: zentrale@poujoulat.de erfolgen Beratungen wie auch Konfigurationsunterstützung unmittelbar von Fachleuten. Ergänzend steht die Planungsabteilung von Poujoulat den Heizungsfach- betrieben und Fachhandwerkern zur Unterstützung der Anlagenberechnung, der Angebotserstellung und für praxisrelevante Tipps und Anregungen zur Verfügung. Bei umfangreichen Maßnahmen oder Projekten wird selbstverständlich auch die Vor-Ort-Beratung angeboten.

