Weitere Artikel zum Thema::

TÜV SÜD prüft für die Erste Group ein wegweisendes 36-MW-Windenergieprojekt in Nordmazedonien Im Auftrag der Erste Group hat TÜV SÜD die Technische Due Diligence für die Finanzierung eines wegweisenden Windenergieprojekts in Nordmazedonien durchgeführt. Mit einer Gesamtleistung von 36 MW soll der Windpark Bogoslovec einen wichtigen Beitrag zur Umstellung des Landes auf umweltfreundliche Energien leisten. Mit der Technischen Due Diligence für das Projekt leistet TÜV SÜD einen wesentlichen […]...

TÜV SÜD prüft für Prime Capital und Enlight geplantes 372-MW-Windenergieprojekt in Schweden Im Auftrag von Prime Capital AG und Enlight überprüft TÜV SÜD die technischen Grundlagen eines geplanten Windenergieprojekts in Schweden. Mit einer Gesamtleistung von 372 MW ist der Windpark Björnberget eines der größten Onshore-Windenergieprojekte in Europa, mit deren Bau in diesem Jahr begonnen wird. Als Technical Advisor (TA) leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag zur Investitionssicherheit. […]...

TÜV SÜD prüft für DekaBank neues 254-MW-Windenergieprojekt in Schweden Im Auftrag der DekaBank hat TÜV SÜD die technischen Grundlagen eines großen Windenergieprojekts in Skandinavien überprüft. Im Rahmen des Projekts Stavro werden in Nordschweden insgesamt 62 Windenergieanlagen errichtet. Als Lender´s Technical Advisor (LTA) leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag zur Investitionssicherheit. In den kommenden beiden Jahren entstehen an den beiden Standorten Blodrotberget und Blackfjället nordwestlich […]...

Siemens Financial Services investiert in 200-MW-Windenergieprojekt Poovani der Greenko Group (VIDEO) – Abschließende Vereinbarung über Eigenkapitalinvestition von den Parteien unterzeichnet – Siemens Financial Services (SFS) investiert erstmals in Windpark in Asien – Im Rahmen des Projekts werden 100 Windkraftanlagen vom Typ SG 2.0-114 von Siemens Gamesa Renewable Energy in Tamil Nadu installiert – Das Projekt ist Teil der Windkraft-Tranche II der Solar Energy Corporation of India […]...