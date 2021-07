Forschungsministerium unterstützt Entwicklung der Wasserstoffproduktion in der Megawatt-Klasse

Der erste AEM Elektrolyseur der Megawatt-Klasse treibt grüne Wasserstoffprojekte voran Modulare Elektrolyse im großen Stil: Enapter erschließt mit dem neu entwickelten AEM Multicore die Megawatt-Klasse in der Wasserstoffproduktion. Am Standort Saerbeck startet nun die Entwicklung des neuen Modells, das das innovative Potential der Anionenaustauschmembran-Technologie (kurz AEM) weiter ausschöpft. Der AEM Multicore soll im nächsten Jahr […]...

Erfolgreicher Start in den Aufbau von grünem Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen Im Rahmen einer Hybridveranstaltung in Düsseldorf erhielt Enapter gestern den NRW.Global Business Award. Die Auszeichnung würdigt Investoren und Unternehmen, die sich für den Standort Nordrhein-Westfalen (NRW) entschieden haben. Die Wahl für Enapter folgt der Entscheidung des Wasserstoffunternehmens, seinen „Enapter Campus“ in der Region aufzubauen: In […]...