TÜV SÜD prüft für Prime Capital und Enlight geplantes 372-MW-Windenergieprojekt in Schweden

Erstellt von Presse Allgemein

Im Auftrag von Prime Capital AG und Enlight überprüft TÜV SÜD die technischen Grundlagen eines geplanten Windenergieprojekts in Schweden. Mit einer Gesamtleistung von 372 MW ist der Windpark Björnberget eines der größten Onshore-Windenergieprojekte in Europa, mit deren Bau in diesem Jahr begonnen wird. Als Technical Advisor (TA) leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag zur Investitionssicherheit.

In den kommenden zwei Jahren entsteht am Standort Björnberget in Mittelschweden ein Windpark mit insgesamt 60 Windenergieanlagen des Typs SG 5.X-170 von Siemens Gamesa Renewable Energy. Die Anlagen haben eine Nennleistung von 6,2 Megawatt und den größten Rotordurchmesser im Onshore-Bereich. Das Projekt Björnberget wird von Prime Capital AG gebaut und verwaltet. Der Baubeginn ist noch im Jahr 2020 geplant, die Fertigstellung für Anfang 2023. Realisiert wird das Projekt gemeinschaftlich vom Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF) von Prime Capital sowie von Enlight Renewable Energy Ltd. aus Israel.

Im Auftrag von Prime Capital und Enlight ist TÜV SÜD als Technical Advisor (TA) mit einer umfassenden Prüfung der technischen Grundlagen beauftragt. Dazu zählen die Prüfung der Windverhältnisse und Energieerträge, des Projektdesigns und des Netzanschlusses, die technische Prüfung der Bauverträge und des Bau-Setups, die technische Prüfung der Betriebsverträge unter besonderer Berücksichtigung eines in Verhandlung befindlichen Power Purchase Agreements (PPA) und der Betriebskosten (OPEX) sowie die Risikobetrachtung der Investitionskosten (CAPEX) und des Bauzeitplans.

?Die Zusammenarbeit mit TÜV SÜD hat sich auch in diesem Projekt bewährt. Die kritische Prüfung der technischen Grundlagen zu einem frühen Zeitpunkt wirkt sich positiv auf die effiziente Realisierung und den Erfolg des gesamten Projekts aus?, sagt Dr. Mathias Bimberg, Head of Infrastructure, Prime Capital.

?Wir freuen uns über das große Vertrauen, das Prime Capital und Enlight uns entgegenbringen?, sagt Michael Lange, Senior Due Diligence Manager der TÜV SÜD Industrie Service GmbH und Projektmanager für Due Diligence Projekte in Skandinavien. ?In der erneuten Beauftragung sehen wir eine Bestätigung für die Wichtigkeit und Wertigkeit der Due Diligence für unsere Kunden und die Qualität unserer Arbeit.?

Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD im Bereich der Windenergie gibt es unter www.tuvsud.com/windenergie.

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 25.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com/de

