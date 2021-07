Tesla Powerwall 2.0 Bester Batteriespeicher

Erstellt von Presse Allgemein

Wer kann schon sagen er hat einen Tesla in der Garage stehen? Im Prinzip könnte das tatsächlich jeder Photovoltaikanlagenbesitzer. Denn das US-amerikanische Unternehmen Tesla stellt neben den ganz bekannten Elektroautos auch Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen her. Und das in der Branche auch sehr erfolgreich, denn hier ist es nicht anders als bei den Autos: Tesla bietet ein top Preis-Leistungsverhältnis. Mit insgesamt 13,5 kWh nutzbarer Speicherkapazität und einer möglichen Ersatzstromfunktion ist der Speicher bei Interessenten sehr beliebt. Außerdem sind die Maße mit 1150 mm x 766 mm x 155 mm kompakt und eine Montage auch in Nischen, zum Beispiel hinter der Tür, möglich. Das kleine Gateway ist dabei das ?Gehirn? des Speichers, also die Schnittstelle vom Speicher und der Photovoltaikanlage. Die Installation ist beispielsweise in einer Garage, im Keller oder einem Hauswirtschaftsraum möglich. Ein weiterer wichtiger Vorteil: Die Powerwall kann auch bei bereits bestehenden Photovoltaikanlagen nachgerüstet werden. Aus Installateurs Sicht ist der Speicher aktuell der beste auf dem Markt.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

