TEKU® „Digital Talk – Echte Kreislaufwirtschaft“

Erstellt von Presse Allgemein

Pöppelmann TEKU®, Spezialist für Produkte aus Kunststoff für den Erwerbsgartenbau, informiert in einer Online-Veranstaltung umfassend über Eco-Design und Kreislaufwirtschaft. Das kostenfreie digitale Event für die Grüne Branche bietet in vier kompakten Impulsvorträgen viel Wissenswertes rund um Ressourcenschonung und innovative Lösungen für einen geschlossenen Materialkreislauf.

Online-Veranstaltung ?Digital Talk ? Echte Kreislaufwirtschaft?

Die kostenfreie Online-Veranstaltung ?Digital Talk ? Echte Kreislaufwirtschaft? findet am Dienstag, den 2. März 2021, von 16:00 bis 17:00 statt. Sie richtet sich an Vertreter der Gartenbaubranche. Vier kompakte Impulsvorträge beschäftigen sich unter anderem mit der Differenzierung von verschiedenen Recyclingmaterialien und der Erläuterung von Umweltsiegeln wie Blauer Engel, RAL-Gütezeichen sowie cyclos-HTP und beschreiben, wie diese Umweltsiegel vor Greenwashing schützen. Erfolgsgeschichten aus der Grünen Branche runden das Programm ab. Teilnehmer haben während der Veranstaltung die Gelegenheit, ihre Fragen über einen Chat direkt an die Experten zu stellen.

Kostenlose Anmeldung zum Online-Event unter https://www.poeppelmann.com/de/teku/digital-talk/.

Der Pöppelmann-Effekt: Echte Kreislaufwirtschaft als neuer Maßstab

Mit einem umfangreichen, weiter ausgebauten Sortiment an ressourcenschonenden Produkten setzt Pöppelmann TEKU®in der Branche Maßstäbe. Die TEKU®Produkte sind dafür in verschiedenen Kategorien der Kreislauf- und Recyclingfähigkeit eingeteilt, die Kunden transparent Auskunft über die Herkunft des verwendeten Materials und die Wiederverwertbarkeit der Produkte geben. So entwickelte der Spezialist im Rahmen der unternehmensweiten Initiative PÖPPELMANN blue®, die alle Aktivitäten der Pöppelmann Gruppe für einen geschlossenen Materialkreislauf bündelt, ressourcenschonende Pflanztöpfe der Kategorie Circular360. Diese werden, unter Hinzufügung von Farbe und Additiven, aus 100 Prozent PCR HW hergestellt, also Post-Consumer-Recycling-Material aus der Gelben Tonne, dem Gelben Sack oder anderen haushaltsnahen Wertstoffsammlungen. Nach Gebrauch sind die Artikel zu 100 Prozent recyclingfähig ? und schließen damit den Materialkreislauf. Und ganz neu: Seit kurzem sind sie sogar in vielen Trendfarben verfügbar!

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Lohne ist einer der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Mit über 2.500 Mitarbeitern weltweit produziert das Unternehmen an fünf Standorten Standardprodukte und Sonderanfertigungen aus Kunststoff.

Weitere Artikel zum Thema:: Neu von Pöppelmann TEKU®: Pöppelmann TEKU®setzt auf der IPM 2020 in Essen auf noch mehr Transparenz rund um die Recyclingfähigkeit seiner Pflanztöpfe: Ein 4-Stufen-Modell gibt Auskunft über die genaue Herkunft und den Anteil des verwendeten Materials und verschafft einen Überblick über die Recyclingfähigkeit der Artikel PÖPPELMANN blue®: 4-Stufen-Modell macht Recycling-Kategorien transparent In nahezu jedem Pflanztopf, den Pöppelmann TEKU®ausliefert, steckt […]... Pöppelmann TEKU®: Neues 4-Stufen-Modell macht Herkunft des Kunststoffs und Recyclingfähigkeit transparent In nahezu jedem Pflanztopf, den Pöppelmann TEKU® ausliefert, steckt Recyclingkunststoff. Ein neues 4-Stufen-Modell macht die verschiedenen Kategorien hinsichtlich der Herkunft des eingesetzten Materials und der Recyclingfähigkeit transparent. Darin enthalten: Komplett recycelbare Pflanztöpfe, entwickelt im Rahmen der unternehmensweiten Initiative PÖPPELMANN blue®, die geschlossene Materialkreisläufe anstrebt. 4-Stufen-Modell für Pflanztöpfe von Pöppelmann TEKU® Mehr Transparenz mit dem neuen […]... Circular360 von Pöppelmann TEKU® ist der neue Maßstab: Viele erfolgreiche Pflanztopf-Serien, viele Farben? geschlossener Materialkreislauf... Pöppelmann TEKU® auf der IPM 2019 Neues von Pöppelmann TEKU®: Auf der IPM 2019, die vom 22. bis 25. Januar 2019 in Essen stattfindet, präsentiert der Spezialist für Produkte für den Erwerbsgartenbau ein erweitertes Sortiment seiner innovativen, komplett recycelbaren Pflanztöpfe. Zu den Messe-Highlights zählen außerdem Serienerweiterungen der Jungpflanzen- und Baumschulpaletten sowie eine noch größere Auswahl an Vierkant-Rundtöpfen. PÖPPELMANN blue®: Sortiment an […]... Initiative PÖPPELMANN blue® PÖPPELMANN blue®heißt die unternehmensweite Initiative der Pöppelmann Gruppe, die sich für einen geschlossenen Materialkreislauf engagiert. Letztes Jahr stellte Pöppelmann TEKU®erstmals innovative, komplett recycelbare Pflanztöpfe vor. In diesem Jahr präsentiert der Spezialist ein erweitertes Sortiment für Produkte des Erwerbsgartenbaus. Viele gängige Pflanztopf-Serien auch in Pöppelmann PCR erhältlich Das diesjährige Highlight ist ein erweitertes Sortiment an komplett […]...