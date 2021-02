Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage-

Erstellt von Presse Allgemein

Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage? Diese Frage stellen sich Viele. Man muss aber sagen, dass diese Frage nicht pauschal beantwortet werden kann. In die Anschaffung einer Photovoltaikanlage spielen viele Faktoren mit rein. Wie hoch ist der Stromverbrauch? Wie ist ihr Stromnutzungsverhalten? Gibt es eine Wärmepumpe? Gibt es ein Elektroauto oder soll dieses in naher Zukunft angeschafft werden? Welcher Ertrag ist mit ihren Gegebenheiten Vorort zu erwarten? Wie Sie merken spielen hier viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die auch bei der Berechnung einer Amortisation wichtig sind. Denn diese Faktoren beeinflussen die Projektierung ihrer Photovoltaikanlage und somit auch die Investitionskosten. Wann sich eine Photovoltaikanlage also lohnt ist ganz von Ihnen abhängig. Allgemein hat die EEG-Reform 2021 die Empfehlungen der Solarbranche wieder etwas geändert, den Artikel dazu finden Sie hier.

Achten Sie also bei der Angebotseinholung auf eine ausgiebige Beratung und individuelle Angebotserstellung.

