Circular360 von Pöppelmann TEKU® ist der neue Maßstab:

Alle Farben, viele Erfolgsserien: Pöppelmann TEKU® macht Ressourcenschonung jetzt zum Standard: Quer durch das gesamte Sortiment sind viele begehrte Serien jetzt in neuen Farben als kreislaufschließende Ausführung Circular360 erhältlich. Die Produkte, gefertigt aus 100 Prozent Post-Consumer-Recycling-Material im eingesetzten Kunststoff, der aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen stammt, sind nach Gebrauch zu 100 Prozent recyclingfähig ? und schließen damit den Materialkreislauf.

Circular360 durch die gesamte Farbpalette

In der kreislaufschließenden Kategorie Circular360 sind Rundtöpfe und Container der Serien VTD, VTG, VCG, VCH, VCC, VCD, und VCE in unterschiedlichen Farben verfügbar, z. B. Circular blau/grau, Circular ton/grau, Circular taupe/grau. In gängigen Größen der Serien VCG und VTG sind sie zusätzlich in den Trendfarben Circular brombeer/grau, Circular pink/grau, Circular grün/grau, Circular rot/grau, Circular lavendel/grau, Circular weiß/grau, Circular orange/grau und Circular gelb/grau erhältlich. Auch Schalen und Blumenampeln der Serien VSA und VAA sowie Vierkanttöpfe der Serie VQF sind jetzt als ressourcenschonende Variante erhältlich.

Neu: Auch Spritzguss-Pflanztöpfe jetzt kreislaufschließend

Circular360 ? das gilt jetzt auch für spritzgegossene Pflanztöpfe und Zubehör. Für zahlreiche Produkte aus dem Spritzguss-Sortiment der Serien MXC TO, MCI, MCI-IML, MCD, MCL, MCH, MPB, MQD, MQE, MAL, TCA und TO stehen die Farben Circular ton and Circular taupe, Circular kiefergrün und Circular anthrazit zur Wahl, z. B. für Produkte aus den Vierkant-Topfserien mit Etiketten-Arretierung, Rundtöpfe oder auch Stockhalter der Serie SH.

Die Pöppelmann GmbH & Co. KG aus dem niedersächsischen Lohne ist einer der führenden Hersteller in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Mit über 2.500 Mitarbeitern weltweit produziert das Unternehmen an fünf Standorten Standardprodukte und Sonderanfertigungen aus Kunststoff.

