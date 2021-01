Tanken weiter verteuert / Benzinpreis klettert um 1,3 Cent, Diesel um einen Cent / Ursache ist gestiegenerÖlpreis (FOTO)

Nachdem in den vergangenen Monaten vor allem die Fahrer von Diesel-Fahrzeugen von den deutlich gesunkenen Kraftstoffpreisen profitieren konnten, dürfen sich jetzt die Fahrer von Benziner-Pkw freuen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im Tagesmittel 1,179 Euro, das sind 1,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Etwas […]...