Talen Energy Corporation plant ESG-Investorentag für Aktien

Virtuelle Veranstaltung, um die Transformation von Talen zu einer führenden ESG-fokussierten Wachstumsplattform für erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur zu beleuchten

Talen Energy Corporation („Talen“ oder „das Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es am Mittwoch, den 19. Mai um 14:00 Uhr EDT eine virtuelle Veranstaltung zum Aktieninvestorentag durchführen wird.

Die Veranstaltung wird die Energiewende-Strategie von Talen beleuchten und die beträchtlichen Wachstumschancen des Unternehmens in den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher und digitale Infrastrukturbeteiligungen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft aufzeigen.

„Wir glauben, dass sich die Elektrifizierung der Welt durch den Einsatz von Technologie in nahezu jedem Aspekt des menschlichen Lebens und der wirtschaftlichen Aktivitäten beschleunigt. Angesichts dieses rasanten Wandels will Talen den Übergang der Welt zu sauberer Energie vorantreiben, indem wir die ESG-Transformation des Strom- und digitalen Infrastruktursektors anführen“, sagte Präsident Alex Hernandez. „Diese Transformation schafft bedeutende Möglichkeiten, den Unternehmenswert von Talen zu steigern“, so Hernandez weiter.

Die Veranstaltung wird auch eine Zusammenfassung von Talens operativem Turnaround, Kultur, Stewardship und Erfolgsbilanz der Wertschöpfung seit der Take-Private-Transaktion im Jahr 2016 geben.

„Talen freut sich, eine führende Rolle auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft zu spielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf unsere Gemeinden zu haben“, sagte Ralph Alexander, Chairman und Chief Executive Officer. „Wir glauben, dass Talens kontinuierliche Transformation und sein starker ESG-Fokus als Force for Good Plattform dienen kann. Dies wird unseren ESG-Einfluss über unsere derzeitige Anlagenbasis hinaus verstärken, da wir an der Konsolidierung des nordamerikanischen Strominfrastruktursektors teilnehmen“, fuhr Herr Alexander fort.

Institutionelle Investoren können sich über den folgenden Registrierungslink zur Teilnahme an der Veranstaltung anmelden: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111351-1&h=2455097854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3111351-2%26h%3D2976935038%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftalenenergy.investorroom.com%252F2021-esg-equity-investor-day%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftalenenergy.investorroom.com%252F2021-esg-equity-investor-day&a=https%3A%2F%2Ftalenenergy.investorroom.com%2F2021-esg-equity-investor-day).

Informationen zu Talen Energy Corp.

Talen Energy ist eines der größten wettbewerbsfähigen Stromerzeugungs- und Infrastrukturunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt und/oder kontrolliert ca. 13.000 Megawatt Erzeugungskapazität auf den US-Großhandelsmärkten für Strom, hauptsächlich in den Mittelatlantikstaaten und in Texas. Talen entwickelt ein umfangreiches Portfolio aus erneuerbaren Energien, Batteriespeichern und digitaler Infrastruktur in seinem ausgedehnten Einzugsgebiet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111351-1&h=3082749754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3111351-2%26h%3D2894288678%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.talenenergy.com%252Fesg-focused-future%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.talenenergy.com%252Fesg-focused-future%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.talenenergy.com%2Fesg-focused-future%2F)

Investor Kontakt

Olivia Sigo

Director- Finance, Investor Relations & ESG

281-203-5387

Olivia.Sigo@talenenergy.com

Pressekontakt:

Taryne Williams

Media & Community Relations Manager

610-601-0327

Taryne.Williams@talenenergy.com

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Talen erwartet, glaubt oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sowie auf angestrebte Ziele, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen, die Talen aufgrund seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die das Unternehmen für angemessen hält. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Talen übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung und die Materialien, auf die hierin Bezug genommen wird, stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar.

Original-Content von: Talen Energy Corp., übermittelt durch news aktuell

