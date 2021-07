Stromverbrauch in Deutschland steigt eklatant:

Weitere Artikel zum Thema::

Unterhaltungselektronik: großes Kino – kleiner Stromverbrauch / Bis zu 75 Prozent Unterschied beim Stromverbrauch von Geräten (BILD) Erstmals werden in diesem Jahr deutschlandweit mehr als zehn Millionen Fernsehgeräte verkauft*. Neben Flachbildfernsehern mit immer größeren Bildschirmformaten gehören mittlerweile auch Blu-ray-Player und leistungsstarke Heimkinoanlagen in vielen Haushalten zur Ausstattung. Damit Verbraucher das Heimkinoerlebnis genießen können, sollten sie bei der Anschaffung von Unterhaltungselektronik auf den Stromverbrauch achten. Nach Berechnungen der Initiative En...

150 statt 100 Gigawatt Zubau: Deutsches Umweltministerium will Vorgaben erhöhen Ohne ambitionierte Zubau-Ziele für erneuerbare Energien wird es nicht gehen. Diese Tatsache ist mittlerweile überall angekommen. Was allerdings ambitioniert ist und was nicht, da scheiden sich die Geister. In Deutschland werden nun Stimmen aus dem Umweltministerium laut die sagen, 100 Gigawatt Zubau bis 2030 sind zu wenig. Aus dem Umweltministerium ist zu vernehmen, dass man […]...

Sun Contracting erfreut: Bereits 10 % des in Deutschland erzeugten Stroms kommt aus Photovoltaikanlagen Mit 48,4 Terrawattstunden Strom im Jahr 2020 erzeugen Solaranlagen mittlerweile mehr Energie als je zuvor – laut Fraunhofer ISE könnte sich dieser Wert bis zum Jahresende noch auf 51 Terrawattstunden nach oben korrigieren. Fest steht jetzt schon: Es gibt ein Plus an 20 % an Netzanschlüssen im Vergleich zu 2019. Ein respektabler Wert, aber um […]...