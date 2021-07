Neue Anforderungen nach ISCC-Umstellung der Biokraftstoffzertifizierung auf RED II

Gestiegene Anforderungen zur ISO 50001-Zertifizierung verunsichern Unternehmen Messbare Ergebnisse sollen in Zukunft nachvollziehbar darlegen, wie sich die energiebezogene Leistung gegenüber der energetischen Ausgangsbasis kontinuierlich verbessert hat. Hilfestellung zur „Messung der energetischen Leistung“ bieten diese Normen: ISO 50006 (Leitfaden zu Energieleistungskennzahlen) ISO 50015 (Leitfaden zur Messung und Überprüfung der energiebezogenen Leistung) ISO 50047 (Leitfaden zur Nachweisführung […]...

ISO 50001 sichert Compliance und Steuervorteile Die Zertifizierung nach ISO 50001 steigt zunehmend in ihrer Bedeutung, denn neben dem Zugang zu steuerlichen Vergünstigungen sichert sie auch die Einhaltung gesetzlicher Forderungen aus dem EDL-G, die alle Unternehmen überhalb der KMU-Schwelle betreffen (mehr). Dementsprechend ist die Zahl der Zertifizierungen in Deutschland in kurzer Zeit auf ca. 6000 […]...