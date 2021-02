Strom selbst erzeugen für weniger als 10 Cent/kWh und bis zu 50 % Energiekosten sparen!

Erstellt von Presse Allgemein

+++Strom selbst erzeugen für weniger als 10 Cent/kWh rund um die Uhr – auch im Winter und ohne Sonne+++

Im Gegensatz zu einer Photovoltaikanlage erzeugt eine Brennstoffzelle nicht nur Strom, sondern auch Wärme für Warmwasser und die Beheizung des Hauses und zwar nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern kontinuierlich 24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr. Ein teurer Stromspeicher wie bei einer Solaranlage ist somit auch nicht erforderlich. Wie bei einer Photovoltaikanlage wird der überschüssige Strom, welchen Sie nicht selbst verbrauchen, automatisch in das öffentliche Stromnetz verkauft. Durch den extrem hohen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90 %, können Sie mit einer Brennstoffzelle bis zu 50 % Ihrer Energiekosten einsparen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß um ca. die Hälfte reduzieren. Die Stromerzeugungskosten mit einer Brennstoffzelle betragen unter Berücksichtigung der staatlichen Förderungen weniger als 10 Cent je Kilowattstunde.

+++Aktuell bis zu 50 % staatliche Förderungen möglich – über 13.000 Förderanträge von der KfW bewilligt+++

Die staatliche KfW-Bank fördert über das Programm 433 „Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle“ die Anschaffung einer solchen sogenannten stromerzeugenden Heizung derzeit mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten. Seit Beginn des KfW-Förderprogramms für solche Anlagen, wurden bereits über 13.000 Förderanträge mit einem Fördervolumen von über 130 Millionen Euro bewilligt. Die Bestellungen von Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen verzeichnen seit dem jährliche Wachstumsraten von über 50 Prozent. Für den eingespeisten Strom können Sie – wie bei einem Blockheizkraftwerk oder einer Solaranlage – zusätzlich eine Einspeisevergütung von mehreren Cent je Kilowattstunde erhalten.

+++Unkomplizierte Installation in fast in jedem Gebäude möglich – in nur einem einzigen Tag+++

Weil die im Gebäude vorhandenen Heizkörper und/oder Fußbodenheizung sowie Rohrleitungen weiterhin genutzt werden können, ist die Installation einer Brennstoffzelle unkompliziert – die einzige Voraussetzung ist ein ganz normaler Erd- oder Flüssiggas Hausanschluss. Brennstoffzellen sind sowohl als Kompaktgeräte mit integrierter Gas-Brennwert-Heizung und Warmwasserspeicher verfügbar, – die sogenannte Brennstoffzellenheizung – als auch als Beistelllösung zu einer bereits bestehenden Heizung möglich, unabhängig von Art oder Alter der Heizung. Dank eines von Brennstoffzelle4Home entwickelten werkseitig vorgefertigten Montageelements an welchem alle erforderlichen Komponenten wie Pumpengruppen, hydraulische Weiche, Erweiterungsmodule, Luftabscheider, Schlammabscheider etc. bereits vormontiert und hydraulisch abgedrückt werden, ist die Installation in nur einem Tag möglich. Auch in Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Gebäuden finden Brennstoffzellen durch ihre zahlreichen energiesparenden und umweltfreundlichen Eigenschaften und der hohen staatlichen Förderungen immer häufiger Anwendung.

+++Erfüllen alle Voraussetzungen nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz und dem Gebäudeenergiegesetz+++

Wegen ihrer hohen Effizienz erfüllen Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen alle Anforderungen für den Heizungstausch nach dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz in Baden-Württemberg (EWärmeG BW), so dass – neben dem Tausch einer Heizung mit fossilen Brennstoffen, keine weiteren Maßnahmen wie etwa eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung oder einer Kombination mit einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und/oder Heizungsunterstützung erforderlich sind. Zudem erfüllen Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen bereits schon jetzt alle Anforderungen an die ab dem 01. Januar 2026 in Kraft tretenden Regelungen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) für den Tausch von Heizungen mit fossilen Brennstoffen.

+++Deutschlandweite Beratung, Installation und Wartung – immer weiter steigende Nachfrage+++

Die 2015 gegründete und im brandenburgischen Guben nahe Berlin sitzende B4H Brennstoffzelle4Home GmbH, welche zu den führenden deutschen Anbietern von stationären Brennstoffzellen gehört, verfügt über ein engmaschiges, bundesweites Partnernetzwerk von Energieberatern und Installationsbetrieben und gewährleistet damit nicht nur eine deutschlandweite Installation, sondern auch einen bundesweiten Wartungsservice für Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen, selbst in den Strukturschwachen Regionen Deutschlands. Zusätzlich bieten die Experten von Brennstoffzelle4home im Rahmen ihres After-Sales-Service immer wieder neue innovative Produkte für ihre Bestandskunden, um deren Energiekosten auch nach der Installation einer Brennstoffzelle oder Brennstoffzellenheizung noch weiter zu reduzieren, wie beispielsweise eine individuelle Stromflatrate, welche durch ihre ständige Weiterentwicklung für eine Plansicherheit der laufenden Stromkosten sorgt.

Vor allem wegen der Mehrwertsteuersenkung des staatlichen Corona Konjunkturpaketes ab dem 01. Juli 2020 von 19 auf 16 Prozent und den dringenden hohen Austauschbedarf von Millionen alten Heizungen rechnen die führenden Anbieter auch für die folgenden Jahre mit einer weiter steigenden Nachfrage, insbesondere für Brennstoffzellenheizungen.

+++Langfristige Energiekosteneinsparung durch hochwertige Qualität von namhaften Markenherstellern – mit bis zu 10 Jahren Herstellergarantie+++

In Deutschland werden Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen von namhaften Markenherstellern wie beispielsweise dem im Jahre 1912 gegründeten führenden Heizungshersteller Viessmann, dem im Jahre 1731 gegründeten deutschen Heizungshersteller Buderus – welcher im Jahre 2003 von der Bosch Thermotechnik übernommen wurde, dem im Jahre 1935 gegründeten niederländischen Heizungshersteller Remeha, einem Unternehmen der BDR Thermea Group, zu welcher unter anderem auch der britische Heizungs- und Brennstoffzellenhersteller Baxi, der niederländische Heizungshersteller De Dietrich sowie der deutsche Heizungshersteller Brötje gehören sowie der SolidPower-Gruppe, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Technologie (SOFC, Solid Oxide Fuel Cells).

+++Brennstoffzellen schreiben schon heute Erfolgsgeschichte – bereits über 100.000 Mal im Einsatz+++

Brennstoffzellen und Brennstoffzellenheizungen sind in Deutschland schon mehrere tausend Mal im Einsatz und im fortschrittlichen Japan bereits weit über 100.000 Mal.

Wenn Sie ebenfalls Bestandteil der Erfolgsgeschichte einer eigenen strom- und Wärmeerzeugenden Brennstoffzelle in Deutschland werden möchten sollten Sie schnell handeln, denn die Fördertöpfe für die staatlichen Förderungen und Vergünstigungen von immerhin bis zu 50 % der Anschaffungskosten sind begrenzt